范冰冰為《地母》學解降 導演父尷尬誤認「白冰冰嗎？」

《地母》導演張吉安（中）19日與演員許恩怡（右）、白潤音與媒體聊電影拍攝趣事。（陳俊吉攝）

范冰冰以《地母》拿下金馬獎最佳女主角獎，該片導演張吉安以及演員許恩怡、白潤音19日在台灣接受媒體訪問，片中范冰冰演戲時能夠控制鼻涕，張吉安表示，「她有問我鼻涕是要濃稠的嗎？我看到她鼻涕在那搖，看到傻了」；此外，范冰冰特別向和導演父親學解降頭，由於導演父母都看白冰冰的綜藝節目，導演父親竟然把她誤認為白冰冰，讓范冰冰傻眼。

范冰冰向張吉安透露自己的「鼻涕」演技是瓊瑤調教過的，甚至在演完後還能立刻回神問：「這樣可以嗎？」張吉安說：「她鼻涕流得很夢幻，我都看傻了，很多臨演在現場也全都看傻。」面對范冰冰的驚人演技，許恩怡坦言有傳訊息問過對方該如何進入情緒，「結果她就說『多多感受人生呀』。」

談到與范冰冰合作，許恩怡表示從沒有見過她很累的狀態，「她是每天是最早開工最晚收工的人，有時候很晚大家在睡覺，她還是很有精神」。張吉安補充：「她每天敷著面膜來，然後敷著面膜收工。」

張吉安透露，金馬頒獎典禮的第2天跟范冰冰聊了1個多小時電話，她還在哭，「那天晚上跟李安聊了很多，她跟我說她回了700多個訊息，很多演員都祝賀她，因為很久沒以聯絡，很多大咖的大陸演員都替她開心」。

范冰冰為了《地母》完全改頭換面，曾對導演喊話：「你可以摧毀我的臉。」張吉安分享自己在金馬酒會上，有不少演員上前和他說這句話，「林柏宏就過來說『導演我也可以被摧毀 』。」而近日他開始在台跑映後，不少明星都現身，「我有看到陳珊妮，她當下跟我說很棒，我滿開心，還有楊貴媚也有來， 我滿想跟她合作，陳珊妮也是我很想合作的對象。」

