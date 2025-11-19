范冰冰為《地母》毀容、清牛糞 入圍金馬影后爆哭：重燃演戲希望
張吉安執導的電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等8項大獎，導演張吉安今（19日）與白潤音出席記者聯訪，他表示當初他對於長像精緻有光環的大明星沒興趣，是范冰冰「三顧茅廬」向他毛遂自薦，不惜扮醜也要拿下這個角色，因為她只拿過金馬女配，很希望能因本片奪下女主角獎。
張吉安對於會由范冰冰來演出女主角一事，他說，范冰冰當初看了他的作品《南巫》、《五月雪》之後，透過經紀人傳話想合作，聯繫第3次才終於見到張吉安本人。不過張吉安對她的第一印象就是「比想像中白，白到發光」，雖然看過范冰冰的《我不是潘金蓮》、《觀音山》，但他還是想要找全素人來演，沒有想找大明星，還說演《地母》要很在地、皮膚黝黑，范冰冰竟然說：「你可以摧毀我的臉。」因這句話才開始對她有點改觀，「像范冰冰這樣的女演員自投羅網，對我來說非常難得。
范冰冰表達為了《地母》，什麼條件都可以配合，大明星放下身段去農村待了3個月，與當地農夫一起生活，凌晨3點就起床，從頭到腳全身都弄得黑黑的，戴上會變黑的面膜，清除牛糞、學做菜、學解降頭，而且堅持親自上陣不用替身，敬業到令張吉安覺得有點可怕，可以為了這個角色爭取成這樣，他從來沒有遇過這麼義無反顧的女明星，「她甚至還把自己的衣服拿去給牛嗅，讓牛認識她只聽她的，連跟牛對戲都能產生默契。」
張吉安笑說，范冰冰從來沒有跟她談過片酬，到現在都還是不知道她到底片酬多少，甚至她還自帶投資方來也就是「帶資進組」，更帶了整箱約上千片的面膜分送給劇組。張吉安透露在公布金馬入圍那天，他與范冰冰通電話，「她一邊說一邊哭，其實滿感動的，因為這次入圍對她來說等於是重新燃起對演戲的希望」。
他說，范冰冰在東京影展看過電影後，也哭了很久，「她覺得沒有後悔，當初把整個人交給我們劇組，徹底放下自己自身的身段，整個劇組也都非常喜歡她。」至於范冰冰是否會來參加金馬獎，張吉安也表示他正在做最後的協調中，「她當然非常想要來，在記者會之前她還要我跟大家問好，她個人意願非常強，不然也不會拍我的電影。」
在片中飾演范冰冰兒子的白潤音笑說，當初得知范冰冰飾演母親，白潤音覺得不可思議，有點嚇到，不過范冰冰在片場很chill，沒有輪到她拍攝時，就直接隨處躺著滑手機、很做自己，「我在片場叫她媽媽，她就叫我『弟弟』。」說到會找白潤音來演，張吉安說之前就看過白潤音拍的電影《老狐狸》、《嗨！神獸》，雖然眼睛小小的，但氣質有點像東南亞人，想說總有一天會合作，「我滿喜歡像他或范冰冰這種很自然生成型，都是很聰明的演員。」
白潤音這次在馬來西亞拍攝3個月，一度水土不服，沒機會吃到蔬菜，天天吃蘋果似乎仍覺得身體不適，還突然在片場發燒、感到忽冷忽熱，看過醫生兩天也沒好，最後直接帶去給張吉安的爸爸收驚，沒想到狀況竟然好轉，相當神奇。
