范冰冰爆晚間快閃金馬？微博IP顯示位置曝行蹤「范爺」目前人在這裡

中國女星范冰冰今年憑電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，不過她今晚（22） 日是否會親自來台出席典禮，成為外界最熱議的話題。導演張吉安受訪時更語帶保留地透露：「她可能會給大家一個驚喜。」外界猜測，范冰冰可能選擇以「快閃」方式低調現身紅毯，或僅現身頒獎典禮後台。也有人認為，她或許仍在等待相關手續或官方許可。

22日上午，傳聞指出范冰冰已「低調包下晶華酒店半層樓」準備快閃現身，不過據《中國時報》求證，該樓層實際上是另一場「民歌大團圓」活動所預訂，似乎與范冰冰並無關聯。

《地母》范冰冰顛覆形象演出令人深刻。（圖／海鵬影業提供）

范冰冰自2018年歷經「陰陽合約」風波後，近年積極復出，作品口碑漸回溫。2023 年她與韓國團隊合作電影《綠夜》，於柏林影展世界首映後獲得影評盛讚，今年再憑《地母》問鼎金馬影后。導演張吉安曾透露，范冰冰得知入圍時「邊講電話邊流淚」，直言這次提名讓她「重新燃起演員的希望」

范冰冰昨晚微博與小紅書IP顯示人在湖北，目前有直飛台灣增加可能性。（圖／翻攝自范冰冰微博）

據觀察，昨晚她的社群微博與小紅書 IP 位置仍顯示於湖北，讓「她到底會不會現身台北金馬獎」目前仍為一個謎，據公開資訊了解，湖北有飛機直飛台灣，主要航線是從武漢天河國際機場飛往桃園機場，飛行時間約為2.5到3小時左右，多家航空公司提供這條直飛航線。

雖然范冰冰似乎來台參加金馬意願高，不過截至目前，范冰冰未對外公開行程，而她的工作室亦未回應。金馬獎典禮今晚登場，粉絲正引頸期盼「范爺」是否將以女王姿態重返台北紅毯。

