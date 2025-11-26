范冰冰獲金馬獎 國台辦：支持正常合法兩岸影視交流

（中央社記者呂佳蓉北京26日電）中國女星范冰冰22日以「地母」在金馬獎封后，不過她未出席典禮。對於如何看待兩岸文化交流，中國大陸國台辦今天表示，一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流。

2018年台灣導演傅榆在金馬獎得獎一席感言引發「統獨」風波。當年第55屆金馬獎頒獎典禮上，在頒發「最佳紀錄片」獲獎作品時，「我們的青春，在台灣」導演傅榆上台發表得獎感言時說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望。」這被中國大陸方面認為是台獨傾向的言論。

中國大陸至今仍抵制金馬獎，鮮少有中國主流電影參加。范冰冰今年以馬來西亞電影「地母」獲得第62屆金馬獎最佳女主角，但她未出席典禮，獲獎後由導演張吉安代為上台領獎。

當時典禮上，導演通過電話連線范冰冰發表感言，她一度泣不成聲，在致謝詞中感謝金馬獎，提到中國電影人，顧及兩岸。然而，微博「范冰冰工作室」帳號發表的祝賀文章因不明原因遭到刪除。

在今天的國台辦例行記者會上，有記者提問，中國大陸方面如何看待范冰冰這次獲獎、她是否還有在中國大陸復出的機會、工作室帳號被刪除，以及如何看待兩岸影視文化交流？

中國大陸國台辦發言人彭慶恩今天回應，對於「范冰冰工作室」帳號的文章被刪除的狀況並不了解。但是對於其他的問題，中國大陸一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論。

彭慶恩說，歡迎台灣影視文化從業人員到大陸交流發展，樂見兩岸業者攜手合作。

對於媒體追問，何為「正常的」、「合法合規的」兩岸影視文化交流？彭慶恩說，「所謂正常的、合法合規的兩岸影視文化交流，就是正常的、合法合規的兩岸影視文化交流」。任何獎項的專業性與水準如何，業內自有公論，民眾也有真切的感受。

2018年，范冰冰被爆簽隱瞞真實收入的「陰陽合同（合約）」，遭到大陸當局調查逃漏稅後，當年10月，范冰冰被追稅及罰款高達人民幣8.83億元（約新台幣38億元），但免究刑責，遭到官媒一片撻伐，並因此轉趨低調。（編輯：廖文綺）1141126