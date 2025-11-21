范冰冰登金馬獎？傳包下晶華酒店傳半層樓 導演笑：明天有驚喜

生活中心／賴俊佑報導

第62屆金馬獎在本週六(22日)登場，女星范冰冰憑《地母》入圍影后，是否能來台參與盛會成為焦點，導演張吉安今日受訪神秘表示「明天給大家驚喜！」而今日也傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？不過晶華酒店僅表示「如有貴賓入住不便對外公開」。

范冰冰登金馬典禮？《地母》導演笑說：明天有驚喜

范冰冰時隔9年再度以《地母》入圍金馬獎最佳女主角，導演張吉安透露范冰冰得知入圍時當場爆哭，至於明天有往現身金馬獎典禮，張吉安神秘表示「明天給大家驚喜」，但也笑說「我可以拿一碗飯、一杯冰代表」。

另外，今日傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？對此，晶華酒店僅表示「目前沒有公開對外的貴賓入住，如果有的話應該也是不便對外公開，還請見諒！」

范冰冰是否來台參與金馬盛會成為焦點。（圖／翻攝自范冰冰微博）

范冰冰上次參與金馬獎是2016年

范冰冰前經紀人穆曉光2010年帶著當時旗下藝人王學圻出席金馬獎，當時疑似太喜歡飯店內價值2000元的吹風機，離開時便順勢打包帶走，飯店為此追到機場去，而他也為被視為「偷走吹風機」，氣到下令旗下藝人再也不准出席金馬。

當時范冰冰替穆曉光緩頰「如果一台吹風機，可以惹這麼大的風波的話，我也覺得是一件小題大作的事」，不過范冰冰2016年憑《我不是潘金蓮》入圍影后，倒是沒有理會穆曉光親自來台參與盛會，但也成為范冰冰最後一次現身金馬獎紅毯。

