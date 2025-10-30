范冰冰睽違14年重返東京影展 《地母》世界首映掀熱議

導演張吉安率范冰冰、許恩怡、白潤音等演員及《地母》劇組等人現身東京影展紅毯。（范冰冰微博）

第38屆東京國際電影節於本月27日在日本六本木盛大開幕，由馬來西亞導演張吉安執導、范冰冰、許恩怡（Natalie）及白潤音主演的電影《地母》（Mother Earth）入圍主競賽單元，並於影展舉行世界首映。這次是范冰冰繼14年前的《觀音山》後，再度登上東京影展舞台，也是她因稅務風波只能「環大陸」發展後，首度演出華語電影。

這次入圍對范冰冰而言別具意義。她曾在2010年以《觀音山》榮獲東京影展最佳女主角，成為首位摘下影后的華人女星。14年後再度回到熟悉的紅毯，她以全新作品《地母》呈現更深層的女性角色，片中飾演的「鳳音」被形容為「在現實與信仰之間掙扎卻不屈的地母」，也憑此角逐本屆金馬影后。

《地母》以馬來西亞鄉村為背景，結合土地信仰與母性意象，講述生命、重生與犧牲的故事。電影首映後，媒體與影評人一致盛讚范冰冰的演出「兼具爆發力與沉靜感」，認為她將角色的生命力詮釋得細膩動人，也預示她可能在藝術電影領域開啟新的篇章。

因為禮服顏色撞色，范冰冰與許恩怡中間只好靠張吉安隔開化解「撞色危機」。（TIFF提供）

首映現場氣氛熱烈，范冰冰與片中飾演她女兒的香港女星許恩怡不約而同穿上黑白色圖案禮服，被笑稱「神同步」組合。許恩怡開心表示：「我們完全沒事先討論過！冰冰姐很有能量，就像大姐一樣照顧大家，我們都很信任她。」導演張吉安則站在兩人中間化解「撞色危機」，成為紅毯上有趣的插曲。

許恩怡也分享再次與團隊重逢的喜悅：「自從拍完《地母》後第一次再聚，大家都很開心。這是我連續第三年參加東京影展，像是和家人一起旅行一樣。」她笑說首次在大銀幕上看完整部電影，「燈光、攝影、剪接、服裝都令人震撼，也讓我想起拍攝時滿是蚊子和泥巴的日子，真的很難忘！」

片中范冰冰一家三口演員實則來自兩岸三地，除了中國籍的范冰冰，還有來自香港的許恩怡，及台灣的白潤音。（范冰冰微博）

