范冰冰等1個多月抱回金馬獎座 張吉安面交慶功

范冰冰開心把獎座放頭上。翻攝張吉安臉書



范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎「最佳女主角」，當時因拍戲無法到場的她由導演張吉安代領，典禮落幕1個多月，她終於摸到獎座，張吉安透露：「《地母》聯合出品人之一的丹斯里陳志遠趁范冰冰昨晚抵馬，招待我們到府上一起聚餐慶功。」

張吉安（左）親交金馬獎座給范冰冰。翻攝張吉安臉書

張吉安表示，在2025結束前，以導演身分來行使今年的最後一份職責，將「最佳女主角」獎座交到女主手中，「當下看范冰冰雀躍地捧著『金馬』，隨即她跟著我們下鄉到吉打駐村生活，那些下田、插秧、牽水牛、摘菜、下廚、解降的畫面，再度映現眼前。但願這部電影明年能繼續巡映到該去的地方，一刀不剪」。

廣告 廣告

丹斯里也說久聞「金馬」大名，「第1次看到如此金燦燦、沉甸甸的獎座」。笑稱明年馬年還沒到，「金馬」先到他府上來拜年了，「祥兆也」！

更多太報報導

台中跨年｜蕭敬騰守喪期堅強開工 飆〈倒帶〉隔空拼Jolin

錦雯綠島約泡2女星 害她過敏抽筋

金唱片頒獎典禮2平台轉播 「CORTIS」首登大巨蛋不漏看