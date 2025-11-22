范冰冰簽證早辦好了「沒法出席金馬領影后殊榮」因早有工作
娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，影后雖由出演《地母》的范冰冰拿下，但她卻沒到場領獎。據了解，范冰冰其實簽證早已辦好，卻仍無法來台領獎的原因曝光。
據了解，得知奪下影后殊榮的范冰冰，雖非常激動，甚至因為被肯定落淚，可見她非常期待這個獎項，也對自己的演技有十足把握，但昨天她意外沒出席典禮。
對此，慶功宴上，導演張吉安解釋，為了出席這場盛典，整個劇組的人員早早拿到簽證，但范冰冰因為已有拍攝工作，實在抽不開身，所以沒法親自蒞臨典禮。
即便如此，張吉安說，范冰冰依舊非常掛心，她甚至在工作現場跟自己電話連線關心，後來他也嘗試打視訊電話，但是她哭到眼睛很腫，「已經不成人形了」。
在范冰冰奪下金馬獎影后後，張吉安再度於慶功宴現場致電給范冰冰，范冰冰依舊十分激動，還說晚上很難睡了、心情激昂，可以想見對於榮獲金馬獎的肯定有多高興。
值得一提的是，現場電話連線訪到一半，名導李安剛好來到慶功宴恭喜並鼓勵《地母》劇組，范冰冰也因此能跟李安連線通話。
當下，范冰冰直接變身「小迷妹」跟李安直言，「非常喜歡他的電影」，李安則表示，很替張吉安、范冰冰感到高興，讓范冰冰不禁樂回：「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」
更多三立新聞網報導
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
美國民宅驚現「鏈鋸熊」叼電鋸閒晃…超7百萬日網友跪求：日熊千萬別學
安倍遇刺案凶嫌妹曝冷血母日常：山上徹也守輕生哥遺體哭崩「都我的錯」
嘉義「包尿布癌末男」收押疑服毒亡…解剖驚見離奇結果：沒癌也無氰化物
其他人也在看
金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝
金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
【金馬62】《大濛》摘4獎 抱回最佳劇情片
記者王丹荷／綜合報導 第62屆金馬獎昨晚登場，最佳劇情片獎落導演陳玉勳的《大濛》，該片並拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，先前並已獲觀眾票選獎最佳青年日報 ・ 14 小時前
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
第62屆金馬獎圓滿落幕，最佳劇情片由《大濛》奪得，最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，最佳女主角則由范冰冰以《地母》勝出。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳劇情片、影帝與影后獎項競爭激烈，評審討論過台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
范冰冰奪影后凌晨突發文！「自認幸福」狂嗑3隻大螃蟹
娛樂中心／王靖慈報導第62屆金馬獎昨（22）日落幕，被許多觀眾關注的最佳女主角獎，最終由范冰冰憑藉《地母》奪得。導演張吉安代為領獎時透露選角內幕，稱范冰冰為爭取角色，曾跟著他下稻田，甚至一度跌入田中。但當時的她堅定回應導演「我想重新來過」，此話令現場響起熱烈掌聲，范冰冰也在昨日透過電話連線大哭，表示自己「特別開心」。而今（23）日凌晨，她也於社群平台發表得獎後的心情，坦言「有點幸福，也有點懵」，貼文也吸引大批網友湧入留言祝賀，再度掀起討論熱度。民視 ・ 4 小時前
范冰冰降臨金馬？《地母》導演語帶玄機：明天給大家驚喜 稱8項入圍最想拿「影后」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮將在明（22）日登場，本次最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》入圍「金馬影后」，外界相當期待她能來台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會主席執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰緯來新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／以《人生海海》奪最佳女配角 陳雪甄喜極而泣：等了17年
第62屆金馬獎最佳女配角出爐，一如外界預期，由呼聲最高的陳雪甄以《人生海海》中「水雲」一角擊敗眾多強敵，抱回人生首座金馬獎。她上台領獎時情緒激動，忍不住淚崩說：「等了17年，才終於站在這裡！」 陳雪甄感謝《人生海海》劇組所有人全力以赴，讓這部作品得以完成，也讓她的表演被看見。 她也特別想把這座獎送給所有電影中的配角們：「我們不見得受到很多注目跟眼光，甚至有時會懷疑自己的能力。謝謝我們沒有放棄，在暗處支撐，創造電影裡很多重要的細節。」 最後，她感謝「水雲」這個角色，讓她明白——無論遇到什麼困境，都要活在當下，把根扎在自己身上。中央廣播電台 ・ 17 小時前
金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊摘...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前