范冰冰簽證早辦好了「沒法出席金馬領影后殊榮」因早有工作

娛樂中心／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，影后雖由出演《地母》的范冰冰拿下，但她卻沒到場領獎。據了解，范冰冰其實簽證早已辦好，卻仍無法來台領獎的原因曝光。

據了解，得知奪下影后殊榮的范冰冰，雖非常激動，甚至因為被肯定落淚，可見她非常期待這個獎項，也對自己的演技有十足把握，但昨天她意外沒出席典禮。

對此，慶功宴上，導演張吉安解釋，為了出席這場盛典，整個劇組的人員早早拿到簽證，但范冰冰因為已有拍攝工作，實在抽不開身，所以沒法親自蒞臨典禮。

即便如此，張吉安說，范冰冰依舊非常掛心，她甚至在工作現場跟自己電話連線關心，後來他也嘗試打視訊電話，但是她哭到眼睛很腫，「已經不成人形了」。

在范冰冰奪下金馬獎影后後，張吉安再度於慶功宴現場致電給范冰冰，范冰冰依舊十分激動，還說晚上很難睡了、心情激昂，可以想見對於榮獲金馬獎的肯定有多高興。

值得一提的是，現場電話連線訪到一半，名導李安剛好來到慶功宴恭喜並鼓勵《地母》劇組，范冰冰也因此能跟李安連線通話。

當下，范冰冰直接變身「小迷妹」跟李安直言，「非常喜歡他的電影」，李安則表示，很替張吉安、范冰冰感到高興，讓范冰冰不禁樂回：「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」

