范冰冰終於拿到金馬獎座！大馬富豪豪宅內「親手捧獎」 他喊：是祥兆

記者王培驊／綜合報導

范冰冰（右起）、丹斯里陳志遠、導演張吉安。（圖／翻攝自張吉安 Chong Keat Aun 臉書）

以電影《地母》拿下第62屆金馬獎最佳女主角的范冰冰，終於在2025年倒數第二天，親手接過屬於自己的金馬獎座。由於當時因工作行程無法親赴典禮，她的得獎一刻只能透過視訊、電話與現場共享，如今相隔一個多月，這座「遲來的金馬」，終於正式交到影后本人手中，畫面別具意義。

范冰冰以電影《地母》拿下第62屆金馬獎最佳女主角，在年末終於拿到屬於自己的獎座。（圖／翻攝自張吉安 Chong Keat Aun 臉書）

范冰冰近日飛抵馬來西亞吉隆坡，與《地母》導演張吉安再度相聚。電影聯合出品人之一、馬來西亞知名企業家丹斯里陳志遠特別在自宅設宴，為劇組補辦一場溫馨又隆重的慶功聚會，也讓這場象徵性的「頒獎儀式」順利完成。看到金燦燦、份量十足的獎座，陳志遠當場幽默笑說，明年馬年還沒到，「金馬」卻先到府上拜年，是個好兆頭，讓現場氣氛笑聲不斷。

導演張吉安隨後也在社群平台發文，形容這一刻是自己在2025年結束前，最後一次以導演身分完成的重要職責——親手將最佳女主角獎座交給女主角本人。他感性寫下，看著范冰冰雀躍捧著金馬獎的模樣，腦海瞬間浮現她當初為《地母》深入馬來西亞吉打鄉村拍攝的點滴，包括下田插秧、牽水牛、採菜、下廚，甚至參與宗教儀式的畫面一一湧現，也再次感受到這部作品誕生的不易。

范冰冰近日飛抵馬來西亞吉隆坡，與《地母》導演張吉安再度相聚。（圖／翻攝自張吉安 Chong Keat Aun 臉書）

張吉安也期盼，《地母》能在接下來一年繼續巡演至該去的地方，並以「一刀不剪」的版本與更多觀眾見面，同時在歲末時分感謝一路扶持的工作夥伴，以及所有溫柔對待這部電影的人與事。貼文曝光後，立刻吸引不少影迷留言回應，有人敲碗期待新加坡上映完整版《地母》，也有人直呼幕後實力堅強，希望團隊繼續拍出更多好作品，對馬來西亞正式上映更是充滿期待。

事實上，范冰冰為了《地母》徹底顛覆過往形象，拍攝期間幾乎素顏上陣，甚至曾對導演放話「你可以摧毀我的臉」，全心投入角色，最終成功奪下影后寶座。張吉安先前受訪時也透露，金馬獎頒獎典禮隔天，兩人通了將近一小時的電話，范冰冰情緒依舊激動不已，甚至還在哭。她分享當晚與李安導演聊了很多，也收到了超過700則來自中國影視圈重量級演員的祝賀訊息。

回顧當時金馬獎得獎瞬間，范冰冰雖缺席典禮，卻透過語音向全場致意，金馬執委會隨後公開的後台畫面中，她與張吉安視訊時情緒潰堤，妝容全花，一邊吸鼻子、一邊笑著落淚，感動模樣讓不少影迷動容。《地母》最終一共抱回最佳女主角、最佳攝影、最佳原創電影歌曲三項大獎，也為范冰冰的演藝生涯再添重要代表作。

如今，這座金馬獎終於正式回到影后手中，范冰冰也感性將張吉安形容為自己的「幸運之神」，更主動提出未來再度合作的想法，後續動向備受外界關注。

