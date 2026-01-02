范冰冰終於領到金馬影后獎座 微博貼文冷處理未貼金馬照

范冰冰從張吉安手上接過金馬獎座。（翻攝自臉書）

62屆金馬獎影后由《地母》女主角范冰冰奪得，頒獎當晚，她並未至台灣現場，由導演張吉安代為上台領獎，並透過連線發表感言。消息傳回中國後，主流媒體幾乎未見其相關報導，完全冷處理。而近日范冰冰終於拿到獎座，在Threads發文自己與金馬獎座的合照，在微博卻未見照片，拿到金馬再興奮，還是得懂冷處理的智慧。

自2018年爆發「陰陽合約」與逃漏稅風波後，范冰冰幾乎全面被封殺，至今仍未正式回到中國主流娛樂版圖。近年她選擇以國際影展與海外電影，逐步重建事業。時隔一個多月，因范冰冰至馬來西亞工作，與張吉安等人重聚，獎座終由張吉安正式交到范冰冰手中。

范冰冰在Threads上的發文有金馬獎座。（翻攝自Threads）

范冰冰在Threads發文表示：「2025，我交的作業！2026，踏馬而來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油！」並上傳多張與金馬獎座的合照，將獎座高舉過頭，看得出來她的開心。

但在微博上，雖是同樣的發言，但卻不見金馬獎座，配的是別的畫面。（翻攝自微博）

但當同一篇內容同步至微博時，卻只保留文字：「2025，我交了自己滿意的作業！2026踏馬來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油」，貼文僅剩六張自拍，金馬獎獎座的影像全未被上傳，范冰冰的每一步，看似大膽，卻仍小心翼翼。

