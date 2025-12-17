范冰冰舊愛李晨現蹤滑雪場！臉蛋浮腫被指「飄老人味」 47歲近況曝光

娛樂中心／綜合報導

中國男星李晨曾跟范冰冰交往4年多，原本論及婚嫁的他們，最終仍是分手收場。然而，近年專注在演藝事業的李晨，日前出席滑雪活動被網友巧遇，不過47歲真實狀態卻被指「顯老」，掀起大批網友討論。

李晨近日被捕獲穿一套粉色的滑雪裝現蹤，不過穿搭卻被網友批評「有老人味」，尤其是李晨脫下護目鏡後露出素顏模樣，臉部略為浮腫，加上眼睛周圍的細紋全都被放大檢視。

但也有部分網友緩頰，認為李晨顏值依舊，並曬出李晨當天滑雪的狀況，誇讚李晨動作俐落，「雪場上各種運動姿勢超帥」，完全看不出來真實歲數。

李晨近況被指飄老人味。（圖／翻攝自微博）

