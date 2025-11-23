范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國網民仍突破網路封鎖關注實況。當晚最受關注的話題之一，是范冰冰憑藉馬來西亞電影《地母》奪得最佳女主角，再次成為微博熱搜，許多中國網友留言感嘆：「金馬的格局與包容度，是金雞無法比擬的。」
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜。（圖／翻攝范冰冰IG）
《地母》由馬來西亞導演張吉安執導，本屆金馬共入圍8項，最終拿下最佳女主角、原創歌曲及攝影等3項殊榮。影片以1990年代末的馬來西亞北方稻田村為背景，刻畫動盪政局與土地爭議下，村民努力生活的情景。范冰冰飾演的寡婦「鳳音」，白天四處奔走為徵地議題陳情，入夜後則轉身成為「解降師」為鄉民驅邪，詮釋女性在壓力下展現出的堅毅與勇氣。
透過越洋連線致詞時，范冰冰語帶哽咽，對金馬評審及導演表示由衷感謝，並指出這次演出不只是形象的轉變，更是與角色靈魂同步共鳴。「那段時間，我活在角色之中，讓我更加理解女性的力量與深度。」她還強調，作為「中國電影人」，這份榮耀象徵著突破與轉機，「願華語電影延續傳承，中國電影人能閃耀更璀璨的光芒。」
自2018年因稅務風波遭封殺以來，范冰冰演藝事業一度陷入停擺，近年轉向海外發展。此次重返主流視野奪得影后頭銜，不僅引發大批中國網友熱議，甚至有人盛讚她是「被封殺也能再飛的人」，還有人形容這是一場「鳳凰涅槃般的回歸」。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第七年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，...聯合新聞網 ・ 4 小時前
范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲
范冰冰在第62屆金馬獎上「重新來過」，憑藉《地母》奪最佳女主角獎。張鈞甯曾與范冰冰合作《武媚娘傳奇》成為閨密，在Threads上發文：「為你開心，為你驕傲！」還附上一個愛心圖案，雖沒點名范冰冰，但被認為就是低調祝賀好友。鏡報 ・ 8 小時前
范冰冰喊「中國電影加油」！他解讀這句才是真實心聲：謝金馬獎始終如一
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人點出范冰冰感言中的關鍵一句，認為「謝謝金馬獎始終如一」才是她的真實心聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬獎慶功／范冰冰《地母》封后凌晨狂嗑大閘蟹 送上自拍照吐真實心聲
中國大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎慶功／最佳女主角，可惜她因工作未能親自出席領獎，僅透過電話傳達激動和感恩心情。情緒激動的她似乎也睡不著，23日凌晨3點多她在微博發文，分享了她的慶祝方式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
「臉被摧毀」值得了！范冰冰奪金馬62影后 哽咽吐「想重新來過」
金馬獎揭曉，范冰冰以《地母》一片勇奪第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，透過電話連線方式出席頒獎典禮。在得獎消息公布時，導演張吉安一臉驚訝，隨後上台分享與范冰冰合作的感人經歷。范冰冰在片中飾演一位馬來西亞喪夫婦女，白天務農、晚上則化身解降師為村民治病，她不計形象的演出獲得評審高度肯定，被譽為突破性表現。這次獲獎對曾經歷各種風波的范冰冰而言格外有意義，也是繼一座金馬最佳女配角獎及2016年入圍女主角後的重要肯定。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
霍爾的移動城堡？ 自小客當貨車開 雜物全上車
昨天(22)中午，桃園有民眾看到，一輛開在路上的轎車，不僅後輪避震器已經損壞，還把雜物全部疊在車頂跟後行李廂上，警方看到影片也直言，這已經違反道交條例。 桃園#後輪避震器#雜物#車頂東森新聞影音 ・ 41 分鐘前
中國社群神秘下架范冰冰貼文！超詭封禁畫面流出
娛樂中心／綜合報導44歲中國女星范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃稅案後，遭中國封殺至今已7年之久。近年來，將事業重心轉往海外的她，昨（22）日晚在第62屆金馬獎、憑藉馬來西亞電影《地母》奪后。不過，范冰冰在金馬獎封后的消息卻疑似遭中國社群平台「盯上」，如今中國官方詭異出招的封禁畫面流出。民視 ・ 2 小時前
鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。民視 ・ 21 小時前
范冰冰爆晚間快閃金馬？微博IP顯示位置曝行蹤「范爺」目前人在這裡
中國女星范冰冰今年憑電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，不過她今晚（22） 日是否會親自來台出席典禮，成為外界最熱議的話題。導演張吉安受訪時更語帶保留地透露：「她可能會給大家一個驚喜。」外界猜測，范冰冰可能選擇以「快閃」方式低調現身紅毯，或僅現身頒獎典禮後台。也有人認為，她或許仍在等待相關手續或官方許可。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜10年願望成真！高雄開唱掀暴動「帶成員回家了」韓網全感動哭
韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了。」掀起全場高潮，此話傳回韓國，也引起韓網大批網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬62/工作室發「寶島最佳女主角」刪文 范冰冰低調首發聲
大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角獎，她的工作室在第一時間於微博發文稱「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該篇貼文已刪除，范冰冰事後也發文了。中天新聞網 ・ 11 小時前
金馬慶功》范冰冰連線李安上演大告白 簽證都好了詳解無法來台原因
范冰冰主演張吉安執導新片《地母》，22日順利拿下第62屆金馬獎影后，23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席金馬獎的原因，范冰冰也再度「連線」受訪。中時新聞網 ・ 17 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
真會玩？這國98%父親測DNA驚覺「小孩非親生」 官方證實：綠帽橫行
即時中心／徐子為報導近年來烏干達DNA檢測技術逐漸盛行，也讓越來越多父親驚覺自己養到「別人的小孩」，烏干達內政部更證實逾98%受測男性發現小孩不是自己的。民視 ・ 2 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
才喊重新出發！范冰冰奪金馬影后「陸粉0關心」遭封殺7年⋯下場曝光
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後遭中國娛樂圈封殺。昨（22）日她以馬來西亞電影《地母》勇奪第 62 屆金馬獎「最佳女主角」成功封后，她也喊話重新出發，不過消息傳回中國後卻幾乎沒有反應，連熱搜榜都找不到范冰冰相關關鍵字。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
難逃魔咒？甘迺迪外孫女驚爆罹血癌 骨瘦如柴壽命「僅剩1年」
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，她並自述與病魔抗爭過程。中天新聞網 ・ 10 小時前
蔡依林大巨蛋「秒殺」 9萬張票火速完售！
面對歌迷熱烈敲碗加場，蔡依林透過經紀公司表示：「感謝歌迷的支持！目前沒有加開場次的計劃，這三場演出會努力把所有製作環節充分準備完善，以最佳狀態跟大家見面。」目前蔡依林已飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，日前釋出的花絮照片中，包括被男舞者高舉的「女王降臨」畫面、...CTWANT ・ 1 小時前