范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生

【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國網民仍突破網路封鎖關注實況。當晚最受關注的話題之一，是范冰冰憑藉馬來西亞電影《地母》奪得最佳女主角，再次成為微博熱搜，許多中國網友留言感嘆：「金馬的格局與包容度，是金雞無法比擬的。」

范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜。（圖／翻攝范冰冰IG）

《地母》由馬來西亞導演張吉安執導，本屆金馬共入圍8項，最終拿下最佳女主角、原創歌曲及攝影等3項殊榮。影片以1990年代末的馬來西亞北方稻田村為背景，刻畫動盪政局與土地爭議下，村民努力生活的情景。范冰冰飾演的寡婦「鳳音」，白天四處奔走為徵地議題陳情，入夜後則轉身成為「解降師」為鄉民驅邪，詮釋女性在壓力下展現出的堅毅與勇氣。



透過越洋連線致詞時，范冰冰語帶哽咽，對金馬評審及導演表示由衷感謝，並指出這次演出不只是形象的轉變，更是與角色靈魂同步共鳴。「那段時間，我活在角色之中，讓我更加理解女性的力量與深度。」她還強調，作為「中國電影人」，這份榮耀象徵著突破與轉機，「願華語電影延續傳承，中國電影人能閃耀更璀璨的光芒。」



自2018年因稅務風波遭封殺以來，范冰冰演藝事業一度陷入停擺，近年轉向海外發展。此次重返主流視野奪得影后頭銜，不僅引發大批中國網友熱議，甚至有人盛讚她是「被封殺也能再飛的人」，還有人形容這是一場「鳳凰涅槃般的回歸」。

