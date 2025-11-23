范冰冰視訊領金馬畫面曝光！爽嗑3隻大閘蟹慶祝 中國社群全噤聲…弟弟范丞丞也沉默

范冰冰「視訊簽收」金馬獎座。（翻攝自金馬影展Threads）

中國女星范冰冰經歷陰陽合約逃漏稅風波後，轉往海外嘗試重振演藝事業，昨（22日）以馬來西亞電影《地母》勇奪金馬獎最佳女主角，掀起輿論熱議。范冰冰人雖無法到場領獎，不過金馬主辦方分享一段影片，她在後台透過導演張吉安的手機「視訊簽收」獎座，感動落淚；相較於台灣網路的熱烈討論，中國的社群則是一片噤聲，就連她自己發文說「爆啃了3隻大閘蟹」也被刪除下架。

范冰冰封后感言小心翼翼 工作室發文避提2詞

范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中，以農村婦人的角色突破過往形象框架，從肢體到語言都讓評審耳目一新，最終擊敗《我家的事》高伊玲，獲封金馬62影后。

廣告 廣告

范冰冰稱因為工作無法出席領獎，由張吉安代為上台，並當場撥通電話，讓范冰冰透過電話發表感言。她除了感謝導演和劇組，也特別感謝金馬獎「鼓舞著華語電影人的初心」，願所有電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。整段發言未提及台灣或大陸，且以中國電影人自居，讓人解讀是特別用心避免再度「踩雷」；她的工作室在中國社群微博發文亦小心翼翼，僅用「寶島的最佳女主角」，不僅沒有提到台灣、也沒有提到金馬獎。

《地母》導演張吉安（右）代未出席的范冰冰領影后獎座，並與歌手戴佩妮一起獲頒最佳原創電影歌曲獎。

范冰冰視訊領金馬 導演張吉安代為簽收

金馬主辦方在Threads公布一段後台影片，張吉安導演拿手機開著視訊，畫面上的范冰冰感動落淚，張吉安給她看桌上的金馬獎座，笑著溫柔地說：「我幫妳領回，我們回家再說！」並請她確認：「第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，是你的名字沒錯吧？沒錯我就簽收了。」范冰冰似乎激動到說不出話，只發出「嗯」的聲音和導演確認。

范冰冰透過導演張吉安的手機「視訊簽收」金馬獎座。（翻攝自金馬影展Threads）

得獎爽嗑大閘蟹 慶祝貼文也悄悄消失了

范冰冰凌晨在微博發文表示：「剛回復完所有好友的600多條祝福信息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵…」開心的心情溢於言表。只不過這則貼文和工作室的發文過沒多久，就如同所有和她與金馬獎有關的貼文一樣，在微博上悄悄被下架，在微博、小紅書上也找不到她的名字，還有粉絲無奈地說，難道連吃螃蟹也有問題嗎。

范冰冰發文說自己吃了3隻大閘蟹，結果貼文也悄悄消失了。（翻攝自微博）

相較於台灣社群上有許多對於范冰冰得獎的討論，中國社群上對此一片竟悄悄，就連她的親弟弟范丞丞至今也沒有對此事公開發表評論。由此可見，范冰冰儘管在海外闖出成績，若想在中國東山再起，可能還有很長一段路要努力。

更多鏡週刊報導

逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限

百元現鈔沒人拿？網點名「2物常被偷」 眾人熱議揭關鍵

玉女歌手侯湘婷43歲近況曝光！以新身分現身國小 網驚呼：都沒變