范冰冰谷底逆襲奪影后！他曝「最強關鍵」：跌倒不是終點

娛樂中心／張予柔報導



中國女星范冰冰自2018年爆出逃稅風波後，背負8.8億人民幣巨額罰款，被迫從螢幕前消失多年；曾經的「范爺」跌落神壇，一度成為娛樂圈禁忌。直到昨（22）日，她憑電影《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角，再度掀起討論，正式殺回影視圈。對此，網紅作家「冒牌生」感慨，范冰冰這些年不曾停下腳步，是名副其實的「跌倒七次、站起來八次」。





范冰冰曾是中國最紅女演員，卻因逃稅風波讓她被封殺，一夕之間跌落神壇。（圖／翻攝自IG＠bingbing_fan）

冒牌生在臉書粉專「冒牌生 inmywordz」發文，指出許多台灣觀眾對范冰冰並不陌生，幾乎是看著她一路走來，從《還珠格格》中忠心的小丫鬟金鎖，到氣場全開的武則天，再到全球紅毯上最受鏡頭追逐的明星。那幾年她幾乎象徵「中國最紅女演員」的標籤，光芒萬丈到無人能及。然而，逃稅風波徹底改變她的命運，不只遭到重罰，更被封殺、被消失，一夕之間從萬眾矚目變成無人敢提，「這種跌落方式換作別人早就回不去了」。





范冰冰並未因打擊而停下，她積極投入工作，甚至為戲增肥、曬黑，將重心完全放在角色本身。（圖／翻攝自IG＠bingbing_fan）

即便如此，范冰冰並未因打擊而停下。冒牌生形容，她在消失的這些年裡，不論外界議論或批評如何，她選擇繼續投入工作。她赴國接戲，也到東南亞合作拍片，固定出席各國影展，還去學語言，「去做所有不符合范冰冰形象的事情」這次新電影中的角色，更讓她擺脫以往華麗亮相的形象，為戲增肥、曬黑，將重心完全放在角色本身。

范冰冰憑藉精湛演技奪下62屆金馬影后。（圖／翻攝自范冰冰微博）

冒牌生認為，范冰冰最令人佩服的並不是奪下金馬影后，而是她在被封殺的八年間，沒怪過世界、不反擊輿論，而是悄悄努力。她成立了自己的美妝品牌，也持續找戲拍，「她知道，跌倒不是終點，停下來才是」冒牌生用范冰冰從谷底翻身的故事勉勵各位：哪怕你被世界討厭，哪怕你沒有光，哪怕你被貼上「不可能」三個字。只要你願意繼續走，世界永遠會給你一條路。「走到最後的永遠不是跑得快的人，而是不曾停下腳步的人。謝謝范冰冰用八年證明，只要你不放棄，沒有人能封殺你的人生」。

原文出處：范冰冰從谷底殺出奪金馬影后！網紅作家曝「最強關鍵」：跌倒不是終點停下才是

