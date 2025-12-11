范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 餵水蛭「重生血淚史」曝光

范冰冰拍攝電影《地母》住進馬來西亞鄉下農村3個月，從養牛、插秧學起。張吉安提供

范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，導演張吉安透露，當初決定與范冰冰合作時，他心中最大的擔憂不是演技，而是她耀眼的明星光芒是否能融入《地母》貼近土地、民俗與底層生活的世界。但他的疑慮被范冰冰一句話給消除，范冰冰說：「導演你叫我做什麼，我就照著做。我不能有疑惑，因為我沒有把握。」

范冰冰2007年以《心中有鬼》拿下最佳女配角獎，期間范冰冰經歷《武媚娘傳奇》大起，也經歷大落的「逃稅風波」。在繳納約人民幣8.5億的本金與罰款後，范冰冰「被退出」中國演藝圈視野。就連這次拿下金馬獎影后，所有相關新聞討論也都「被噤聲」，中國新聞媒體跟微博也不見任何相關討論與貼文。

滿腿傷痕的魔鬼特訓

范冰冰當初找上導演張吉安時，就對《地母》抱著極大興趣，三度找他談合作，表示這部電影能讓她再度入圍金馬獎角逐影后。張吉安在合作之初便向范冰冰提出要求，除了必須徹底「摧毀」她的臉，還必須住農村3個月，從零開始學習當一個真正的東南亞農婦。

張吉安安排為期3個月的「魔鬼訓練」，完全不是「遊學營」。范冰冰住進馬來西亞鄉下後，導演租了一畝田給她耕種，還找了一位當地農婦盯著她插秧的動作，是否跟真正農婦一模一樣。此外，劇組還特地養了3頭水牛，讓她學習如何與水牛相處，並從中挑選一頭最能與她「對上頻率」的牛隻作為搭檔。

范冰冰每天早上6點起床，6點半天色未亮就得下田插秧，且每天至少持續兩小時。她赤腳踩進黏膩的泥沼，忍受水蛭的叮咬與烈日的曝曬，從彎腰姿勢到每一株秧苗的插法，都必須精準到位。張吉安透露，那段時間蟲咬留下的疤，讓范冰冰至今無法穿短裙、短褲現身。

訓練到了第3天，范冰冰因為不習慣水田的泥濘與赤腳作業，在田埂間頻頻跌倒，雙腳佈滿傷痕。張吉安看在眼裡，心中不忍，趁休息時忍不住問她：「妳真的需要這麼辛苦？非得拿下這個角色不可嗎？」

范冰冰向導演張吉安的父親學習如何畫符咒、解降頭。張吉安提供

褪去光環只求一次重生

范冰冰回答：「我七年沒有拍戲了，我想重新站起來。」張吉安透露，這一刻他看見的不是明星、而是一個準備「重新來過」的人，「那句話真的觸碰到我心裡最柔軟的地方。」范冰冰對張吉安提出的要求全部照做，包括每天不把卡進腳指間的污泥洗乾淨，以呈現鄉下農婦真正赤腳的模樣。

為了在外型上完全抹去「范冰冰」的影子，造型團隊參考了6位當地東南亞女性的照片，融合她們的輪廓特徵，最終採用3D列印技術製作出能完美貼合的臉膜，打造出黝黑粗糙的皮膚質感。張吉安說：「每做一張臉，范冰冰就會視訊連線與我確認，讓我看她戴著那張臉說話的效果。」

范冰冰 在《地母》抹去自己真實面孔，戴上假皮膚、假鼻子，從生活到外型都徹底變成一位東南亞鄉下農婦。金馬執委會提供Mother Bhumi。金馬執委會提供

重學語言與零替身拼搏

除了外貌，語言更是另一大難關。在長達數月的準備期間，范冰冰與張吉安維持每兩天一次的Zoom視訊教學。張吉安如同教導幼童般，一個字、一個音調地糾正她的發音位置與語氣。為了呈現真實的民俗儀式，張吉安還帶她回老家，由父親親自傳授畫符咒的技巧，電影中她畫在肚皮上的符咒，全是真實且瀕臨失傳的解降頭民俗法門。

張吉安透露，范冰冰的走路方式、蹲法全都得經過他認證是東南亞鄉下女性會有的樣子，就連一場短短的炒菜橋段，張吉安都照著母親炒菜習慣，會加入一杯水怕黏鍋的細節，從外型到生活習慣，徹底變成一位東南亞鄉下女性。

導演張吉安在金馬頒獎典禮後台跟范冰冰視訊，范冰冰當晚激動到哭腫了眼。海鵬影業、金馬執委會提供

電影開拍前，劇組照慣例安排了一位身形、髮型都與范冰冰極為相似的替身演員，以備不時之需。然而替身在現場待命兩天，卻完全派不上用場。無論是騎乘難以操控的80、90年代老式機車、行駛在狹窄的田埂上，隨時都有掉進田裡的危險，或是徒手剖甘蔗等具有危險性的動作，范冰冰全都堅持親自上陣。

張吉安說：「後來我發現，她的敬業與投入，是會讓人心裡發震的那種程度。」張吉安表示，范冰冰完全依循他的方式把所有東南亞人的生活系統都學完了，「大家看到她就像脫胎換骨一樣」，因此就算自己沒拿到導演獎，「但范冰冰拿獎，也等於我拿獎。」



