范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝

記者王培驊／台北報導

榮獲第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往…。

赤腳踩牛糞樂喊「有機」《地母》范冰冰遭爆連續七天不洗腳。（圖／海鵬影業提供）

范冰冰和白潤音片中演出大突破，專業又敬業的表現獲得許多好評，助《地母》一舉入圍第62屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效等8項大獎，成為本屆金馬獎熱門片之一。

廣告 廣告

范冰冰遭兒子爆料戴假鼻子演出《地母》。（圖／海鵬影業提供）

地母》是白潤音首度赴大馬拍攝的電影。不僅開拍前先和導演張吉安視訊練習「唸咒語」，拍攝三周、每天都得先接受一小時的「噴黑」特殊化妝，再穿上吊嘎在烈日下演出，「根本認不出自己」。但最讓白潤音感到艱難的，是得適應當地的飲食。愛吃蔬菜的他，在便當蔬菜有限的狀況下，三週內幾乎都吃「蘋果餐」，總計狂嗑60多顆蘋果。感動的是，殺青當天，范冰冰端出驚喜蛋糕，「母子」一起慶祝，讓白潤音至今難忘。而導演的解降師父親，特地送他平安符，保佑他在大馬拍片平安，也讓他十分感恩。

白潤音在《地母》和范冰冰情同母子。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，白潤音這次在《地母》和范冰冰演母子。懂事的他，一進劇組看到范冰冰就喊「媽」，兩人果然越拍感情越好，常會一起吃飯、情同母子。白潤音稱范冰冰完全沒有巨星架子，「看起來就是農婦」。更爆料范冰冰每天得戴假鼻子演戲，加上皮膚太白，每天「噴黑」特化時間是他的兩倍。但最讓白潤音佩服的是，范冰冰片中要講馬來語、泰語、古暹羅語、方言與咒語等至少五種語言，但無論多辛苦，她都一句不吭、配合度百分之百。

導演張吉安也透露：范冰冰為拍攝《地母》，提前三個月赴當地生活，從學口音、學騎摩托車開始，還學會種地摘菜、甚至幫水牛洗澡。拍攝期間，有次她赤腳踏進滿地牛糞的牛棚，讓劇組大為驚嚇，她卻無所謂地說「很有機」，完全融入農婦角色。更誇張的是，一連七天拍攝她下水田種稻的戲，范冰冰竟然拍完連腳都不洗，刻意讓泥巴留在腳指甲縫裡、隔天繼續拍戲。范冰冰生命力之強勁，讓導演張吉安及所有工作人員都相當服氣。

這部入圍第62屆金馬獎8項大獎的電影《地母》，劇情描述：九○年代末，大馬政局動盪，馬泰邊界的稻鄉村落還殘留殖民遺傷。農婦鳳音（范冰冰 飾）熬過喪夫之痛，與女兒阿雯（許恩怡 飾）、兒子阿坤（白潤音 飾）一起種地度日。她白天務農、為遭徵地的鄰人四處奔走；夜間則化身巫師為人解降頭。

隨著土地糾紛加劇，村裡異象環生，一頭消失的水牛，竟引領鳳音一家直面那段塵封已久的過往…。《地母》日前於東京國際影展迴響熱烈，為戲「洗盡鉛華」的范冰冰，突破性的演出博得國際媒體「影后級巔峰演出」的讚譽。該片在金馬影展放映，網路亦出現爆量好評，盛讚根本是「金馬獎最佳劇情片」。《地母》預定2026年春天上映。

更多三立新聞網報導

中國網紅柬埔寨失聯！「涉詐騙、人口販運」結局大反轉 遭警收押往監獄

盛竹如新聞畫面再現！電影揭「1977中壢事件」真相 首映會李沐哭到失控

《魔法壞女巫2》話題爆發！「粉綠魔法」席捲美麗華 五大亮點一次看

美聲天王來了！亞巡首站在台灣 粉暴動：聽〈You Raise Me Up〉一定哭

