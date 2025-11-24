范冰冰走出低谷奪金馬影后！網紅作家讚優點：世界留路給她走
范冰冰憑著在電影《地母》的精湛演技，奪下第62屆金馬獎影后，雖然並未出席領獎，不過在電話另一頭的她，難掩激動情緒，感謝金馬獎給予自己的肯定，應證遭到封殺多年後，終於從人生低谷重生，對此，網紅作家「冒牌生」狂讚：「真的是一個跌倒七次、站起八次的故事」。
網紅作家「冒牌生」表示許多人跌倒後，就再也站不起來，范冰冰卻截然不同，他指出范冰冰從《還珠格格》小丫鬟金鎖，演到唐朝女皇武則天，攀上事業巔峰後，不僅成為全世界媒體焦點，全大陸更尊稱她一聲「范爺」，沒想到歷經稅務風波，不僅遭封殺、淡出演藝圈，還成為沒人敢提及的禁忌，不過她並未一蹶不振，反倒去韓國接戲，前往東南亞尋求合作，甚至還學語言，「只因為她知道再漂亮、再有名、再有聲量，也救不了一個不肯努力的人」。
冒牌生指出范冰冰接演《地母》後，不僅素顏、增胖、被曬黑，還一早起床跟農婦插秧，皆是親自出馬，沒有使用任何替身，用短短三個月的時間，學習如何當一個從零開始的演員，沒想到竟以這種方式得到金馬影后頭銜，雖然禁令尚未解除，也無法來到台灣參加金馬，卻用來自馬來西亞的作品，站上台北的舞台，可見靠的是不肯認輸的倔強。
冒牌生坦言相當佩服范冰冰過去8年來，不僅沒有怪罪過世界，也沒對抗輿論，而是默默找戲拍，打造屬於自己的美妝帝國，「找路走、找方法重新活著，她知道，跌倒不是終點，停下來才是」，畢竟沒有人能夠永遠不犯錯，但能打掉重練再走回舞台的人，真的不算多，不過范冰冰做到了，不是因為她曾經很紅，而是從來沒有放棄，世界才會留一條路給她走。
