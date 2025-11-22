范冰冰走出低谷獲影后 陸網友指金馬獎專業有格局

（中央社記者張淑伶上海22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后。許多大陸網友在微博上恭喜她，稱走出低谷的她「生命力頑強」，也提到「金馬獎的格局與包容」。范冰冰曾因逃漏稅被當局重罰，日前才表示「七年了，關關難過關關過」。

范冰冰獲得第62屆金馬獎最佳女主角，她並未出席典禮，獲獎後由張吉安代為上台領獎。2007年，她曾以「心中有鬼」獲得金馬獎最佳女配角獎，並在2016年以「我不是潘金蓮」角逐影后。

2018年，范冰冰被爆簽隱瞞真實收入的「陰陽合同」，遭到大陸當局調查逃漏稅後，當年10月，范冰冰被追稅及罰款高達人民幣8.83億元（約新台幣38億元），但免究刑責，遭到官媒一片撻伐，並因此轉趨低調。

今年她以馬來西亞華語電影「地母」入圍金馬獎。11月5日，她在微博發文說：「七年了，關關難過關關過！生活真的把我訓練成一名堅韌的女性。我為整個團隊拍出了一部好電影而驕傲！愛你們每個人」。

她今晚在獲獎後通過電話致詞，一度哭得說不出話來，致詞中感謝金馬獎，也提到中國電影人，顧及兩岸。

許多大陸網友在微博對范冰冰得獎表示「太棒了、恭喜」，稱讚她「太堅韌了」、「生命力頑強的女人」、「她真的在重新來過」，並稱「沒想到最後還是金馬願意拉她一把」。

也有網友提到：「因為范冰冰的努力和堅持，因為張吉安的賞識和勇氣，因為金馬的格局與包容。華語電影的未來，還可以向前。」「相對於金雞（獎），金馬立場可能有問題，但是專業性還是公平的，懂的都懂」。

由於中國抵制金馬獎，不少網友表示，范冰冰得金馬獎的消息是上不了微博熱搜榜的，「金馬影后，連個熱搜都不敢給？」「愛給不給，國際認可即可」，還有人提到發出她得獎的短影音被刪。而微博帳號「范冰冰工作室」則在晚間發文時說，范冰冰「榮獲來自寶島的最佳女主角」。（編輯：蔡佳敏）1141122