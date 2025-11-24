范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了

娛樂中心／綜合報導

中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」

范冰冰7年前爆發「陰陽合約」逃稅爭議，遭軟禁調查4個月後，最終罰繳8.8億人民幣。對此，周玉蔻痛批「金馬奬評審們創下道德無恥度歷史記錄」，並接連追問「金馬獎這麼賤嗎」、「台灣政府鼓勵逃稅嗎」等，認為若真是如此，爆出閃兵爭議的藝人又為何需要被追回獎項，最後更撂下狠話：「金馬奬廢了算了！」

至於范冰冰為何擊敗方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲，殺出重圍奪下影后。金馬執委會執行長聞天祥當晚受訪，透露最終集中在范冰冰與高伊玲兩人競爭，高伊玲在《我家的事》中多階段呈現自然又具力量的情緒變化，范冰冰則在《地母》中「從肢體到語言，都完成讓評審耳目一新」。

網友也認為「因為范冰冰的努力和堅持，因為張吉安的賞識和勇氣，因為金馬的格局與包容。華語電影的未來，還可以向前」、「相對於金雞（獎），金馬立場可能有問題，但是專業性還是公平的，懂的都懂」。

