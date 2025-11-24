范冰冰逃稅仍封后！周玉蔻嗆評審眼瞎：金馬獎廢了算了

范冰冰憑藉《地母》拿下金馬62最佳女主角。（圖／金馬執委會提供、翻攝自范冰冰微博）





第62屆金馬獎日前圓滿落幕，張震再度拿下影帝，影后寶座則由《地母》范冰冰摘下，她因為工作不克前來，由導演張吉安電話連線發表得獎感言，不過資深媒體人周玉蔻重提范冰冰過往爭議，不滿喊「金馬獎評審瞎了眼了嗎？」

范冰冰在2018年捲入逃稅風波，遭罰繳8.8億人民幣（約新台幣38.9億元）。對此，周玉蔻今（24）日在臉書開嗆，以「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」為題發文。

周玉蔻痛批，「金馬奬評審們創下道德無恥度歷史記錄！范冰冰在中國逃稅被關，然後在台灣當上台灣金馬奬影后！」更一一點名評審主席及文化部長李遠，「金馬獎這麼賤嗎？！評審主席要不要出來說句話？文化部長李遠不覺得丟臉嗎？」

周玉蔻也提到前陣子不少藝人涉及閃兵的爭議，「台灣政府鼓勵逃稅嗎？若是如此，逃避兵役那些傢伙為什麼要被追回奬項？」最後更怒斥「熱臉貼冷屁股，沒是沒非！金馬奬廢了算了！」



