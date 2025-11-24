范冰冰逃稅醜聞仍奪影后！ 周玉蔻痛批：金馬獎廢了算了

范冰冰以電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后。（東方IC）

中國女星范冰冰以電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后，雖未出席典禮，但透過電話連線發表感言，之後也在社群發文表達感謝。然而，此結果引發媒體人周玉蔻強烈不滿，她痛批范冰冰有「逃稅黑歷史」，更暴怒喊出：「金馬獎這麼賤嗎？金馬廢了算了！」

范冰冰逃稅風波後轉戰國際 憑《地母》奪金馬影后

范冰冰2018年時因為陰陽合約捲入逃稅風波，遭到中國全面封殺，近幾年轉往國際電影圈，努力重振演藝生活。而她在電影《地母》中飾演的農婦角色，跳脫以往形象，獲得評審青睞，奪下金馬獎影后。

周玉蔻怒轟：金馬評審瞎了？道德無恥度破紀錄

對此，周玉蔻今（24日）在臉書不滿發文，「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」周玉蔻更批，金馬奬評審們創下「道德無恥度歷史記錄」，認為范冰冰在中國逃稅被關，竟然在台灣當上台灣金馬奬影后。

「金馬獎這麼賤嗎？！」周玉蔻再砲轟文化部長、評審主席

周玉蔻似乎怒氣難消，繼續追問，「金馬獎這麼賤嗎？！評審主席要不要出來說句話？文化部長李遠不覺得丟臉嗎？台灣政府鼓勵逃稅嗎？若是如此，逃避兵役那些傢伙為什麼要被追回奬項？熱臉貼冷屁股，沒是沒非！金馬奬廢了算了！」

