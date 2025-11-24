范冰冰遭大陸封殺！不PO大閘蟹 IG深夜發文：關關難過關關過
女星范冰冰日前以馬來西亞電影《地母》終於奪下金馬影后，雖然她當天並未現身典禮，卻以電話聯繫的方式發表得獎感言，成為典禮中的一大亮點。范冰冰起初在微博曬出吃大閘蟹的畫面抒發心情，直到23日深夜才在IG發聲，並坦言：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。」
范冰冰23日在IG分享金馬獎座、劇組夥伴和先前拍戲的照片，透露前一晚對導演傳來的4個獎座看了很久，心裡有種說不出的感覺，且在馬來西亞吉打拍戲的點點滴滴又浮現眼前，「那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間」。
她誇讚導演張吉安始終以最溫和的方式與演員溝通，從沒見過導演大聲說話或表現急躁，同時身為資深影評人的導演，也積極表達對經典電影的喜愛，「在我心裡，他不僅閱片無數、學識淵博，更難得的是，他始終懷著一顆對電影赤誠而敬畏的心......這份深厚的積澱，讓我對他充滿敬意，也無比的信任」。
范冰冰不僅感謝導演始終支持她、認定她，也看見劇組對電影工作的熱愛，臉上總是掛著燦爛笑容，「殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去。與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏」。
最後，范冰冰感性坦言，「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景」。並將這份真摯的情感，獻給共同完成作品的夥伴們，還以馬來語說：「Saya sayang kamu semua banyak-banyak!（我非常愛你們）」吸引大批粉絲湧入社群慶賀。
