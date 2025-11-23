范冰冰金馬封后卻在微博消失！「劣跡藝人」靠《地母》翻身，還能重回中國主流市場？

中國影星范冰冰今（2025）年以電影《地母》成為金馬獎新科影后，沒能親自出席頒獎典禮上台領獎的她，事後透過與導演張吉安連線視訊，發表得獎感言，而她的官方工作室微博也特地發文祝賀，稱「榮獲來自寶島的最佳女主角」，微博不提「台灣」、也不提「金馬獎」。不過這篇貼文隨後就被刪除。

范冰冰22日以《地母》在金馬獎封后。微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎，但是該祝賀文隨後遭到刪除；范冰冰則在23日凌晨在個人微博表示，「此刻，有點幸福」，引來大批粉絲祝賀。



從《還珠格格》到「范爺」：一線女星的成名路



1981年出生的范冰冰出道甚早，16歲以參與台灣電視劇《還珠格格》成名。之後一步一步攀向中國一線女星行列。因為其直爽風格及富裕的生活被中國影迷稱為「范爺」，她拿過東京影展及中國百花獎影后。



范冰冰2007年曾以電影《心中有鬼》獲得金馬獎最佳女配角獎，並在2016年以《我不是潘金蓮》角逐影后。央視前主持人崔永元2018年炮轟范冰冰涉嫌偷稅漏稅，爆簽隱瞞真實收入的「陰陽合同」，最終導致范冰冰被中國國稅總局追繳及罰款。

范冰冰因逃稅風波重創演藝事業，她近年轉戰到韓國、馬來西亞等地拍電影，並移居香港。（AP）

巨額罰款與「劣跡藝人」標籤：范冰冰被迫淡出中國螢光幕



深陷逃稅風波的范冰冰，遭到官媒一片撻伐，當年10月，被罰天價8.8億人民幣（約新台幣38億元），甚至一度傳出被列為「劣跡藝人」遭「封殺」，演藝事業因而幾乎中斷，無法在中國大陸拍戲。但免究刑責，並因此轉趨低調。



之後，范冰冰的演藝事業受到嚴重影響，她近年轉戰到韓國、馬來西亞等地拍電影，並移居香港。2023年出演韓國電影《綠夜》復出，參與新加坡國際電影節、柏林影展等國際活動，並擔任多個國際影展評審，為一些品牌代言直播帶貨，曝光度依然不減。

靠《地母》翻身？國際影展失利後的金馬逆轉



但其演藝事業復出腳步緩慢，直到2025年主演《地母》，角逐東京國際電影節影后，漸獲國際矚目。今年在東京影展空手而歸後，范冰冰在個人微博上寫下「關關難過關關過」。



范冰冰獲得第62屆金馬獎最佳女主角，她未出席典禮，獲獎後由導演張吉安代為上台領獎，並透過電話連線范冰冰發表感言，她一度泣不成聲，在致謝詞中感謝金馬獎，也提到中國電影人，顧及兩岸。



「來自寶島的最佳女主角」：工作室貼文與刪文疑雲



范冰冰奪金馬影後泣不成聲，不惜「毀容」演出盼重新來過。微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎。工作室的發文內容表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」



從中國電視劇演霸氣的武則天到大馬農村的寡婦女巫，出道20多年的范冰冰在得獎感言稱，飾演農婦女巫角色，不只是外貌的挑戰、也是她與角色的一次「深度對話」。她又稱「期待我未來能有更多突破，用作品傳遞更多價值，能被看到更深度的意義」。她又說，感謝《地母》劇組的所有人，「沒有你們就沒有《地母》，也沒有鳳音這個角色。」



范冰冰最後也再次感謝金馬獎，「感謝它始終如一地支持和鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。」



「范冰冰工作室」表示，鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。「感謝評委們的認可，感謝劇組夥伴的精心雕琢，感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。

范冰冰因《地母》榮獲2025年金馬獎影后，在微博大秀啃了大閘蟹。（取自微博）

微博熱搜到悄然刪文：范冰冰用大閘蟹報平安？



這篇祝賀文通篇未提「台灣」、「金馬獎」，只提到「榮獲來自寶島的最佳女主角」。然而，這篇文章因不明原因遭到刪除，原本衝上微博熱搜也已消失。

范冰冰本人的微博帳號則在23日凌晨發文，她在內文寫上，「剛回覆完所有好友的600多條祝福信息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵…」。這則發文並附上了范冰冰的自拍照，以及一盤啃過的大閘蟹殘骸。



