范冰冰金馬封后微博被消失！深夜衝Threads發文：謹以此篇，獻給你們

第62屆金馬獎頒獎典禮22日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，就連范冰冰本人發的微博都消失，不過范冰冰昨（23）日深夜卻驚喜現身Threads發文。

范冰冰在Threads發文曬出開鏡照片以及金馬獎盃。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

過去范冰冰因爲「逃稅風波」在中國遭到封殺，台灣的金馬獎更在2018年後遭中國抵制，如今范冰冰以馬來西亞華語電影《地母》成功殺回影壇，並奪得金馬影后，然而此消息卻在中國微博被壓了下來，雖然沒被禁止討論，但中國主流媒體完全沒有報導，就連微博熱搜也一個沒上，似乎完全沒有這回事一般。

不過范冰冰23日凌晨依舊在微博發文，表示自己「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹」，直言「此刻，有點幸福，有點懵」，並附上3個愛心符號，以及她的自拍照，然而之後該微博貼文也消失無蹤。

23日深夜范冰冰直接在Threads帳號上發文，表示「謹以此篇，獻給親愛的你們」，並用馬來文寫道「Saya sayang kamu semua banyak-banya（我非常愛你們）」。范冰冰也PO出多張劇照，並用圖片的方式打出想說的話，她提到「昨夜，我對著導演發來的四座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴又浮現在眼前，那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間」。

范冰冰在Threads分享拍戲現場的照片。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

范冰冰感謝導演，提到「非常感謝他在各種壓力之下，也始終堅定地支持我、認定我。儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事⋯是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇跡，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直跟大家一起走下去⋯與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏」。

最後范冰冰道出真心話，「現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景」。許多台灣網友看到貼文後相當驚喜，紛紛留言表示「我台灣人，但我看過范冰冰的電影，您絕對不是花瓶，是硬底子的專業演員，希望能有機會多看您的作品」、「金馬獎果然是全亞洲最權威最公正的」、「恭喜重生了！希望妳可以繼續為華語電影帶來更多的無限可能、發光發熱」、「希望有一天，你可以親自來台灣領獎」、「冰冰請繼續往前走往外走別回頭」、「藝術在自由的土地上才會真正被看見」。

