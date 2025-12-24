范冰冰金馬封后被導演媽媽認成白冰冰！網笑翻：「冰冰的」！

記者林宜君／台北報導

金馬影后范冰冰雖未親赴台灣，但《地母》劇組趣事曝光，女神勤奮自律、逗趣個性全被捕捉，連導演媽媽也忍不住誤認她是白冰冰，引發笑料。大陸女星范冰冰因電影《地母》奪下金馬影后，劇組近日在台北舉行記者會，由導演張吉安帶領小演員白潤音與許恩怡出席。范冰冰本人雖未到場，但隨後在IG貼出三人合照，並寫下：「他們三個說，因為我沒去首映，所以他們有點不開心。哈哈哈！加油，愛你們！」。

張吉安分享，為了幫范冰冰更貼近角色，他曾帶她回馬來西亞家鄉向父親學習畫符與解降。沒想到，張媽媽見到范冰冰時竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰啊！」。（圖／翻攝自白冰冰FB）

張吉安分享，為了幫范冰冰更貼近角色，他曾帶她回馬來西亞家鄉向父親學習畫符與解降。沒想到，張媽媽見到范冰冰時竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰啊！」范冰冰面對這個突如其來的誤認，只回了一個「哈」，現場笑翻劇組。張吉安還透露，媽媽甚至曾買過白冰冰的傳記，這段趣事至今仍被劇組談論。網友還引用連續劇家和萬事興苗可麗的經典台詞：「冰～冰～的～」笑翻全網。

網友還引用連續劇家和萬事興苗可麗的經典台詞：「冰～冰～的～」笑翻全網。（圖／翻攝自jenny840104 YT）

金馬獎頒獎典禮隔天，張吉安與范冰冰通了一個多小時的電話，她仍情緒激動、邊聊邊落淚。張吉安表示，范冰冰獲獎當晚與導演李安相談甚歡，手機幾乎被祝賀訊息塞爆，「她說回了超過700則訊息，很多多年未聯絡的演員朋友，甚至一線大咖都替她感到開心」。范冰冰也提到未來再合作的可能，笑稱張吉安是她的「幸運之神」，只要題材合適，隨時願意再攜手。

金馬獎頒獎典禮隔天，張吉安與范冰冰通了一個多小時的電話，她仍情緒激動、邊聊邊落淚。（圖／翻攝自范冰冰IG）

飾演「女兒」的許恩怡透露，范冰冰是劇組最勤奮的人，每天最早到、最晚走，即便拍到深夜仍精神奕奕。為了保持最佳狀態，她每天都敷面膜開工與收工。張吉安也透露，他曾嚐過范冰冰的一口餐點，直呼：「我覺得那不是人吃的，味道非常生澀！」足見范冰冰為了銀幕形象近乎自虐的自律精神。

