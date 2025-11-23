范冰冰金馬封后 中國網路「零熱搜、零報導」

第62屆金馬獎最佳女主角最終由范冰冰以馬來西亞電影《地母》封后。取自微博



第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）晚間登場，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》封后，成為金馬獎史上首位同時拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。然而范冰冰獲獎消息卻疑似在中國網路被壓抑，微博至今都未登上熱搜，主流媒體更是完全未報導，引發網友質疑「網路噤聲」。

本屆金馬獎最佳女主角堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后獎座，最終范冰冰順利封后，由導演張吉安上台代為領獎，並電話連線范冰冰，范冰冰當場暴哭直呼「特別開心」，同時表示演出農婦和女巫角色，是外貌與心理的雙重挑戰，「這是我與角色的一次深度對話。」

范冰冰致詞時提到，作為中國電影人，希望能帶來更多價值與意義，並把獎座獻給所有劇組的人，同時感謝金馬獎「始終支持華語電影人，願華語電影生生不息」。張吉安則透露，當初仍在猶豫是否要給范冰冰這個角色時，對方跟著他回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中，當時張吉安詢問范冰冰「為何非得辛苦爭取這個角色」，范冰冰堅定回應「我想重新來過」，引起全場熱烈掌聲。

不過相關新聞在中國社群卻難以搜尋，討論串多被限流，相關貼文與新聞曝光度相當低，讓不少網友替范冰冰抱不平，認為明明是高光時刻，卻不能被看見，紛紛諷刺「得獎了也不能講」、「怕她重新翻身」、「這就是內娛的現實」、「怕她超越某些人」。

過去范冰冰曾因「逃稅」風波在中國被封殺，台灣的金馬獎更在2018年後就遭中國抵制，如今范冰冰憑藉《地母》殺回影壇並封后，雖未被禁止討論，不過主流媒體完全沒報導，就像完全沒這回事一樣。

不過范冰冰本人今日（11/23）凌晨仍在微博發文表示自己「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹」，直言「此刻，有點幸福，有點懵」，還附上3個愛心符號和自拍照，好心情似乎未受影響。

范冰冰凌晨在微博發文，看起來心情相當不錯。翻攝自范冰冰微博

