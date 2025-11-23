范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
娛樂中心／綜合報導
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。
微博、小紅書熱搜榜完全不見她的名字，連粉絲在討論區的發文也陸續消失，彷彿有人在背後按下了「全網靜音」。范冰冰弟弟范丞丞保持沉默，而范冰冰工作室昨夜在微博發出「恭喜獲得寶島最佳女主角」的貼文，也很快就被撤下。范冰冰本人凌晨發文分享「回覆 600 多條祝福，啃完三隻大閘蟹」，卻也神秘下架。粉絲無奈怒喊：「吃螃蟹都不行？」「有人專門盯著滑鼠等她發文嗎？」、「多年過去了，仍然不放過她。」
范冰冰因工作無法現身金馬，頒獎典禮上由《地母》導演張吉安代為領獎。他透露，當初還在猶豫是否找范冰冰演出時，她親自走進農田、甚至在泥地裡跌倒，就為了證明自己願意從頭開始。典禮上他打給范冰冰時，她語帶哽咽地表示正在看直播，「謝謝金馬的肯定，也謝謝導演的信任。作為中國電影人，我期望能在作品中傳遞更多價值。」她用「華語電影人」與「中國電影人」刻意區隔，言辭間流露多年被封殺後的謹慎。
工作室的恭喜貼文，更罕見使用「寶島」避開敏感字句：「鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒……感謝評委們的認可。」但這則稿件仍難逃被下架的命運。有網友截圖豆瓣熱議榜，范冰冰奪影后躍居第一名，與微博、抖音、小紅書的「空白」形成鮮明對比。有粉絲發現，小紅書上所有恭喜貼文不見了，抖音則無法上傳相關影片，B站雖有金馬典禮各段落剪輯，偏偏「影后一節」被完整抽掉，讓網友直呼：「這麼多年了，搞這些有什麼意義」，甚至連中國網友都不忍開轟：「格局怎麼越做越小」、「在內娛復出可能會拿回很多資源，都是其它背後勢力操控的吧」。
更多三立新聞網報導
楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
金馬慶功／張震二度封帝被加持！曝三間廟超靈 「靠1物」再次抱回大獎
金馬慶功／范冰冰封后哭到眼腫！李安深夜連線通話 她激動喊：超喜歡你
金馬慶功／差范冰冰一票就奪影后！她聞訊嚇傻 嗨喊：已經覺得我得獎了
其他人也在看
女高中生吃鍋！被店家懲罰「刷鍋20分鐘」控訴遭欺負 網友反力挺業者
日前桃園有兩名女高中生到一間火鍋店用餐，吃完之後讓鍋子持續加熱，直到鍋子被燒乾，底部一片焦黑。店家發現之後非常生氣，當場要求兩名女高中生把自己燒焦的鍋子刷乾淨才可以離開；女高中生當下因為沒有大人跟在身旁，心中害怕，所以依照店家指示刷鍋，事後控訴店家欺負她們，沒想到網友卻一面倒，力挺店家沒做錯事。鏡報 ・ 3 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范冰冰奪影后後台爆哭！視訊導演太激動 拿到簽證卻無法來台原因曝
中國女演員范冰冰昨（11/22）憑新作《地母》獲62金馬最佳女主角，她雖未親臨現場，但金馬執委會稍晚公開導演張吉安在慶功宴上與她視訊，只見她穿一襲紅衣，哭到不能自己，開心地說收到很多祝福，「今晚應該會無法睡覺了。」太報 ・ 6 小時前
「我媽受傷還得為你錯誤買單？」閒置20年帳戶遭誤匯卻被告侵占 兒子怒揭：來回就要花12hr
一筆「誤匯款」竟演變為刑事爭議！近日有網友在臉書社團發文，表示母親名下農會帳戶多年未使用，卻意外收到陌生人匯款。原本希望協商返還款項，卻因雙方對交通費及處理方式意見不合，對方反而提告侵占，引發網友熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國演員范冰冰奪金馬影后！賴清德：在自由之地看見每種故事
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導第62屆金馬獎昨(11/22)舉行頒獎典禮，台灣演員張震、中國演員范冰冰分別拿下影帝、影后，總統賴清德表示，今年的獎項得主來...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
被媽媽問「是不是胖了」藍心湄再補刀 王少偉無奈鬆口回應
曾是男子團體5566成員之一的王少偉，今年48歲仍維持良好體態，常在社群分享運動日常。未料他昨（22）日突然在臉書透露，媽媽質疑他「是不是變胖了？」連演藝圈大姐大藍心湄都在留言區直球問：「你是不是胖了？」讓王少偉哭笑不得，只能無奈回應。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國緯來新聞網 ・ 2 小時前
台語女歌手「動手術變植物人」臥床285天後亡 家屬控醫療疏失
石琇惠長年受重症肌無力所苦，去年確診胃癌第1期後選擇接受手術治療。原本術後恢復良好，卻在隔日出現嚴重呼吸困難，情況急轉直下。第五天更出現心跳停止情形，經搶救雖恢復生命徵象，卻陷入植物人狀態。家屬表示，石琇惠自術後即無法自主呼吸，長期臥床未能清醒，過程中全靠...CTWANT ・ 1 天前
周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
南韓女團「TWICE」出道10年首度來台開唱，今（22）日起一連2天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，全台颳起藍色旋風。此次演唱會對於台灣成員周子瑜意義重大，回顧她10年前遭親中藝人黃安舉報台獨，隔年談及對方回台就醫，一句話展現以德報怨的高EQ。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張孝全三度落選金馬獎還被爆料 遭陳匡怡指「追求無果」揭內幕
【緯來新聞網】曾因戲劇《我可能不會愛你》走紅、有「台大五姬」稱號之一的陳匡怡，在2017年淡出演藝圈緯來新聞網 ・ 15 小時前
「臉被摧毀」值得了！范冰冰奪金馬62影后 哽咽吐「想重新來過」
金馬獎揭曉，范冰冰以《地母》一片勇奪第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，透過電話連線方式出席頒獎典禮。在得獎消息公布時，導演張吉安一臉驚訝，隨後上台分享與范冰冰合作的感人經歷。范冰冰在片中飾演一位馬來西亞喪夫婦女，白天務農、晚上則化身解降師為村民治病，她不計形象的演出獲得評審高度肯定，被譽為突破性表現。這次獲獎對曾經歷各種風波的范冰冰而言格外有意義，也是繼一座金馬最佳女配角獎及2016年入圍女主角後的重要肯定。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
新裝登場！TWICE大唱「日不落」秀中文 子瑜還烙台語
新裝登場！TWICE大唱「日不落」秀中文 子瑜還烙台語EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
金馬62／陳淑芳獲終身成就獎！《孤味》三女兒同任頒獎者
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。資深演員「國民阿嬤」陳淑芳榮獲「終身成就獎」，也是今年金鐘「特別貢獻獎」得主，還曾在2020年創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，她在獲獎感言結尾大喊「我陳淑芳不漲價」。民視 ・ 16 小時前
賺多竟孤老？大企業部長為妻兒拚命工作卻「忽略1事」退休慘變「幽靈」
日本一名退休男子把青春全都奉獻給公司，自認為努力打拚就是對家庭最好交代，沒想到65歲一退休，人生卻像被狠狠打臉——和妻兒早已疏離到陌生人程度，家裡只有他一個人在電視前吃泡麵、滑 YouTube 度日。直到看到多年收入不如自己的高中同學，現在卻家庭幸福、生活充實，他才忍不住苦笑：「這種感覺不是羨慕，是屈辱。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了EBC東森娛樂 ・ 1 天前