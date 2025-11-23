范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲

娛樂中心／綜合報導

中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。

微博、小紅書熱搜榜完全不見她的名字，連粉絲在討論區的發文也陸續消失，彷彿有人在背後按下了「全網靜音」。范冰冰弟弟范丞丞保持沉默，而范冰冰工作室昨夜在微博發出「恭喜獲得寶島最佳女主角」的貼文，也很快就被撤下。范冰冰本人凌晨發文分享「回覆 600 多條祝福，啃完三隻大閘蟹」，卻也神秘下架。粉絲無奈怒喊：「吃螃蟹都不行？」「有人專門盯著滑鼠等她發文嗎？」、「多年過去了，仍然不放過她。」

范冰冰奪影后微博首發文「有點幸福，有點懵」，如今文章全被刪除下架。（圖／翻攝自微博）

范冰冰因工作無法現身金馬，頒獎典禮上由《地母》導演張吉安代為領獎。他透露，當初還在猶豫是否找范冰冰演出時，她親自走進農田、甚至在泥地裡跌倒，就為了證明自己願意從頭開始。典禮上他打給范冰冰時，她語帶哽咽地表示正在看直播，「謝謝金馬的肯定，也謝謝導演的信任。作為中國電影人，我期望能在作品中傳遞更多價值。」她用「華語電影人」與「中國電影人」刻意區隔，言辭間流露多年被封殺後的謹慎。

工作室的恭喜貼文，更罕見使用「寶島」避開敏感字句：「鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒……感謝評委們的認可。」但這則稿件仍難逃被下架的命運。有網友截圖豆瓣熱議榜，范冰冰奪影后躍居第一名，與微博、抖音、小紅書的「空白」形成鮮明對比。有粉絲發現，小紅書上所有恭喜貼文不見了，抖音則無法上傳相關影片，B站雖有金馬典禮各段落剪輯，偏偏「影后一節」被完整抽掉，讓網友直呼：「這麼多年了，搞這些有什麼意義」，甚至連中國網友都不忍開轟：「格局怎麼越做越小」、「在內娛復出可能會拿回很多資源，都是其它背後勢力操控的吧」。

