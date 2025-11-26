范冰冰金馬封后 大陸國台辦：支持合法交流

范冰冰獲金馬獎 國台辦表示支持「合法合規」兩岸交流。（圖／范冰冰官方微博）

大陸演員范冰冰以馬來西亞電影「地母」在金馬獎封后，成為大陸官方封殺金馬獎後首位獲獎的大陸演員，引發兩岸熱烈討論。外界關注此事是否能成為兩岸影視交流破冰的契機。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩表示支持正常合法的兩岸影視文化交流，但反對利用相關平台宣揚台獨言論，同時對金馬獎的專業性表示「業內自有公論」，並歡迎台灣影視文化從業人員到大陸交流發展。

大陸國台辦發言人彭慶恩在回應范冰冰獲得金馬獎一事時表示，一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論。雖然國台辦沒有直接表示是否會「解封金馬獎」，但強調「台獨」就是不可逾越的紅線。范冰冰獲獎後，大陸網友紛紛盛讚金馬獎的專業性是公平的，有人甚至將其與大陸金雞獎進行比較，認為金馬獎是華語圈獎項的最高峰。

針對金馬獎的含金量問題，彭慶恩認為，任何獎項的專業性與水準如何，業內自有公論，民眾也有真切的感受。關於范冰冰工作室在微博發布祝賀文後迅速消失的情況，彭慶恩表示不了解該情況，但強調歡迎台灣影視文化從業人員到大陸交流發展，樂見兩岸業者攜手合作。

值得注意的是，范冰冰於2018年因「陰陽合約」偷逃漏稅事件，遭到大陸國家稅務總局查處。同年金馬獎上，台灣紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆在得獎致辭時表示「希望有一天我們的國家，可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，這番言論被陸方視為台獨言論，之後大陸便採取抵制金馬獎的立場。

