范冰冰金馬封后! 工作室微博祝賀未提"台灣.金馬"
生活中心／綜合報導
中國影星范冰冰，首度抱回金馬獎影后，但人卻因工作，在中國沒能到場領獎。導演張吉安代他上台，現場打電話給他，范冰冰一度哭到說不出話，短短三分鐘感言，卻不忘頻頻提及中國，工作室發微博祝賀，更只以榮獲寶島最佳女主角帶過，隻字不提台灣、金馬等字樣。
頒獎人鍾雪瑩：「第62屆金馬獎最佳女主角，得獎的是地母范冰冰。」
第62屆金馬獎，影后大獎，獎落缺席的中國籍演員范冰冰！導演張吉安，第一時間愣住好幾秒，畢竟最佳女主角堪稱死亡之組，代范冰冰上台致詞時，忍不住眼眶泛淚！
影后大獎，獎落缺席的中國籍演員范冰冰（圖／民視新聞）
地母導演張吉安：「他跟著我回家鄉下稻田，然後他跌倒了，當時在休息的時候我問他一句，你那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼，他跟我說我想重新來過。」
想重頭來過，范冰冰2018年捲入逃稅風波，遭中國封殺至今，只能轉往國際發展。如今奪下華語圈電影最高獎項，導演台上CALLOUT范冰冰，他秒接電話，卻哭到，說不出話。
聲源：第62屆金馬影后范冰冰：「導演跟我討論角色的時候，他問我說，他說你願不願意讓我摧毀你的臉，我記得我當時毫不猶豫的回答，我說范冰冰奉陪到底，作為一名中國的電影人，我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒。」
范冰冰微博發文祝賀（圖／民視新聞）
短短三分鐘感言，提到兩次中國。讓中國網友笑說，熹妃可以回宮了嗎？說了幾次中國電影，中國電影人了。工作室微博也發文慶賀，但隻字不提金馬、不提台灣，只說榮獲來自寶島的最佳女主角！雖然因為中國封殺金馬多年，工作室隨即刪文。但擦邊球，難免讓人想起，這件事！
頒獎人自降格調變小粉紅，引爆爭議。不過這次影后大獎，沒留在台灣，不少中國網友翻牆看直播，直呼金馬的格局跟包容，讓華語電影的未來，還可以向前。相較於金雞獎，金馬獎的專業性跟權威性，令人稱道。更狠批中國獨裁，范冰冰拿影后，竟連熱搜都不給。
一場金馬獎，讓牆內人看見，從來沒有政治歸政治、藝術歸藝術，民主國家跟威權國家，最大的差異就在政治不會任意，干涉藝術。
原文出處：范冰冰金馬封后! 工作室微博祝賀未提"台灣.金馬"
