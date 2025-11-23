范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲

張鈞甯（右）祝賀范冰冰奪后。翻攝范冰冰微博、張鈞甯臉書

范冰冰在第62屆金馬獎上「重新來過」，憑藉《地母》奪最佳女主角獎。張鈞甯曾與范冰冰合作《武媚娘傳奇》成為閨密，在Threads上發文：「為你開心，為你驕傲！」還附上一個愛心圖案，雖沒點名范冰冰，但被認為就是低調祝賀好友。

范冰冰2014年主演的《武媚娘傳奇》中，與張鈞甯飾演的「徐慧」飾演反目閨密，私下則培養出好交情。後來范冰冰遭中國影視圈封殺，兩人私下也仍有聯繫，今年張鈞甯生日，范冰冰也特地發出兩人合照祝福。這次范冰冰獲金馬影后，中國微博上幾乎無聲無息，張鈞甯臉書、微博都沒有發文，選擇在Threads上低調祝賀。

張鈞甯（左）與范冰冰私下交情好。翻攝范冰冰微博

范冰冰樂啃大閘蟹、工作室喊「寶島影后」全刪文

而范冰冰工作室微博原本發文，喊話：「恭喜范冰冰憑借《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」結果被發現這篇貼文已悄悄被刪除。范冰冰本人則在凌晨發文：「剛回覆完所有好友的600多條祝賀信息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」但沒過幾小時也刪除。



