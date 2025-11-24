范冰冰金馬封后「微博文被消失」！逃IG爆出遭封殺7年真心話了
娛樂中心／綜合報導
中國女星范冰冰歷經逃稅風波遭到中國封殺多年，近年專注經營個人品牌的他，新作《地母》當中飾演馬來西亞當地農婦女巫的他，挑戰反差形象入圍多項國際影展「最佳女主角」獎項，更於22日拿下台灣金馬獎影后，沒有親自到場的他現場激動接通導演電話，連線激動「邊哭邊致詞」，沒想到當晚PO出自己吃大閘蟹「暗示慶祝」的微博貼文竟被消失，時隔二日范冰冰才在IG親談得獎心聲，坦言「中國網友看不到」的真心話，吸引超過四百萬名粉絲到場關心。
范冰冰曬出導演張吉安給他「4匹金馬」照。（圖／翻攝自范冰冰@IG）
范冰冰才在金馬舞台透過連線方式，喊話中國電影人，希望能在「電影光影中綻放光芒」，也期望自己做為中國人能用作品傳遞更深度價值，獲得金馬影后頭銜的他，先是在金馬當晚於個人微博帳號曬出啃大閘蟹的照片，表示「剛回覆完所有好友的600多個祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹」，他透露當下「有點幸福，有點懵」，沒想到隨後該則貼文在中國微博大消失，讓范冰冰粉絲紛紛曬出自己吃大閘蟹照片表達不滿。另一方面范冰冰在金馬舞台「連2喊話中國」，也在台灣網路有不同討論，一部分網友認為范冰冰「偷吃台灣豆腐」；另一派網友則認為范冰冰致詞用語已經給與金馬與台灣「最大限度尊重」。
范冰冰重新回顧拍攝《地母》的路途，認為導演、製作團隊溫暖態度才是創造「奇蹟」的原因。（圖／翻攝自范冰冰@IG）
面對自己封后隨即在網路掀起討論，范冰冰23日晚間則在IG、Threads等帳號，發文談起自己獲獎的心路歷程，他先是曬出四座導演傳給他的金馬獎座，代表《地母》團隊獲獎殊榮，他表示自己看了這張照片很久：「心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」，他感謝導演始終用最溫和方式守護每個演員的表演狀態，不急也從不大聲說話，但就是這樣的陪伴，讓角色一下子就活起來了，他讚導演有著一顆對導演的赤誠、敬畏之心。
范冰冰憑藉新作《地母》奪得金馬影后，詮釋馬來西亞農婦女巫的角色，挑戰自我形象成功。（圖／翻攝自范冰冰@IG）
范冰冰也特別點出導演「在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我」，縱使拍攝條件很艱苦，劇組依舊掛著笑容投入工作，他認為就是因為團隊的溫度，才讓這部優秀電影誕生，「創造了奇蹟；也讓華語電影人的執著，被世界看見」，他重提殺青當下自己的話：「這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去……」，對范冰冰來說這是心底珍藏的回憶，最後范冰冰則喊出真心話，也是濃縮這幾年的心聲：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。若打不死那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。」，范冰冰告白：「謹以此心，獻給我親愛的你們！」。
范冰冰說了真心話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。若打不死那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。」。（圖／翻攝自范冰冰@IG）
原文出處：范冰冰金馬封后2喊中國「被消失」！逃IG爆出「遭封殺7年真心話」認了這壓力
