范冰冰金馬封后！網紅作家讚：這是跌倒7次、站起8次的故事

娛樂中心／張尚辰報導

中國女星范冰冰在2018年爆出逃稅風波，背負8.8億人民幣罰款後遭中國娛樂圈封殺。昨（22）日她以馬來西亞電影《地母》勇奪第62屆金馬獎「最佳女主角」成功封后，正式殺回影視圈。對此，網紅作家「冒牌生」表示，范冰冰被封殺的這些年，從未停止過腳步，而是不斷地精進自己，形容這真的是一個「跌倒七次、站起來八次的故事」。

冒牌生昨（22）日在臉書粉專「冒牌生 inmywordz」發文，指出台灣有許多觀眾都是一路看著范冰冰成長的，「從《還珠格格》的小丫鬟金鎖，到美得像傳說的唐朝女皇武則天，那幾年她起高樓、宴賓客，紅毯上風光無兩，全世界記者都在拍她，全中國都喊她『范爺』」。

廣告 廣告

不過，緊接著就迎來了2018年的稅務風波，范冰冰當時不僅被罰款8.8億人民幣，還被全網謾罵、封殺，整個人消失在演藝圈，「一夜之間從全場焦點，變成沒人敢提的禁忌」。

冒牌生說，這種跌落方式，如果換成別人，可能就再也回不去了，但是范冰冰並沒有因此放棄自己的演藝事業，「她去韓國接戲，去東南亞合作，去影展走紅毯，去學語言，去做所有『不符合范冰冰』形象的事情，只因為她知道再漂亮、再有名、再有聲量，也救不了一個不肯努力的人」。

范冰冰憑藉《地母》奪下金馬獎「最佳女主角」。（圖／海鵬影業提供）

范冰冰這次出演《地母》，她為戲增肥、曬黑，還學了許多語言，這部電影裡沒有從前光鮮亮麗的范冰冰，只有一個非常敬業的演員，「但被封殺八年的范冰冰，卻用一部來自馬來西亞的作品，站上台北的舞台。有些人靠運氣翻身，她靠的是不肯認輸的倔強」。

冒牌生說，范冰冰最讓他佩服的一點並不是她奪下金馬影后，而是在過去被封殺的8年間，她從未怨天尤人，也沒有對抗輿論，而是默默找戲拍，創建屬於自己的美妝品牌，找回重新活著的方法，「她知道，跌倒不是終點，停下來才是」。

冒牌生用范冰冰從封殺到奪后的每一步經歷來勉勵各位，「哪怕你被世界討厭，哪怕你沒有光，哪怕你被貼上『不可能』三個字，只要你願意繼續走，世界永遠會給你一條路。因為走到最後的永遠不是跑得快的人，而是不曾停下腳步的人」、「跌倒不可怕，可怕的是你以為自己再也站不起來。謝謝范冰冰用八年證明，只要你不放棄沒有人能真正封殺你的人生」。

更多三立新聞網報導

塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光

鄭元暢當兵「穿海巡服帥炸」！值勤照曝光 網大讚：以為是劇照

黃明志女友激似「越南林志玲」！海倫清桃嚇壞：突然被扯進命案

買365元鹹酥雞遭罵拜金！台南店家跟風推「拜金套餐」：保證吃不完

