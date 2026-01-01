范冰冰金馬稱后《地母》登「中山73」放映 新婚「導演夫人」長澤雅美演繹被忽略的女性繪師
2026年「中山73」一月份將推出雙焦點主題，首先聚焦描繪日本江戶時代、百姓追逐享樂生活的「浮世繪藝術」，推出三部相關的日本電影，包括《春畫先生》、《浮世繪女兒》，以及《北齋：浮世繪傳奇》。《春畫先生》為日本影史首次認證，將江戶時期珍貴浮世繪春畫一一「無碼」展現在大銀幕，獲選日本〈旬報〉十大佳片。《浮世繪女兒》則集結影帝永瀨正敏、新婚的影后長澤雅美，共同演繹浮世繪藝術大師北齋父女，聚焦被歷史忽略的女性繪師故事。而《北齋：浮世繪傳奇》更直接描繪大師北齋的傳奇魅力，阿部寬、柳樂優彌均挺身片中大秀演技。三部各具代表性的日本浮世繪電影同時亮眼呈現，探索藝術與視覺文化衝擊，將帶給觀眾驚艷驚喜。
另一焦點主題「此刻，我依然在」則推出四部攸關人權的電影：坎城大片《約見波布》，回溯紅色高棉統治下的柬埔寨，描述3名記者受邀前往金邊與「大魔頭」波布進行會面的驚悚歷程，坎城影后伊蓮雅各演出極其精彩。《我依然在此》藉由一位母親化心碎為堅韌的力量，揭開巴西歷史上一段被掩蓋的真相，榮獲2025年奧斯卡金像獎最佳國際影片，更數度名列年度佳片冠軍。《希瑪之歌》為台中首映，背景鎖定1970-80年代的阿富汗動盪政治，透過兩位女性的人生際遇，呈現動亂年代女性的友誼、掙扎與堅韌。《黑箱日記》則描述日本女記者伊藤詩織揭露性侵案件遭遇的過程，以及其對抗日本社會與法律體制的壓力，獲得奧斯卡最佳紀錄片提名。每部電影都相當具有震撼力。
值得一提的是，「中山73」一月份首輪藝術電影，將與戲院同步放映《地母》、《格陵蘭雪女》兩部影后之作，以及紀錄電影《高山遊民》等。《地母》為中國女星范冰冰的金馬獎稱后作，劇情描述：馬來西亞農婦鳳音（范冰冰 飾）白天務農，夜晚化身解降師為村民驅魔，卻面臨田地糾紛及村裡異象的故事。本片入圍第38屆東京國際電影節主競賽，更勇奪第62屆金馬獎最佳女主角、最佳攝影、最佳原創電影歌曲等三項大獎，獲「中山73」本月嚴選推薦。而從法國侏羅山脈拍到北極格陵蘭的冒險喜劇《格陵蘭雪女》，則是法國影后白蘭雪蓋汀的最新代表作，劇情描述北極女探險家「柯琳莫赫」一趟改變人生的極地旅行，曾入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。
講述「高山協作」生命故事的紀錄電影《高山遊民》，則歷經四年、超過50次走訪大霸尖山、雪山、玉山、奇萊、合歡群峰等百岳群峰拍攝，曾入選金馬創投會議。本片除呈現臺灣登山文化，更重塑高山與人們的距離與溫度，片中「三六九山莊」承載許多人的回憶，如今已成為數代山友的共同回憶與見證，看過觀眾均大受感動。台中市影視發展基金會將邀請《高山遊民》導演王安民於1月17日（六）下午四點蒞臨「中山73」講座「進戲院聽一座山」，分享他的攀登百岳拍攝的經驗，歡迎觀眾踴躍報名參加。
「中山73」最受歡迎的「WOW！動畫」單元，本月份將推出兩部改編自暢銷繪本的動畫電影，包括美國真人動畫歌舞喜劇《鱷魚歌王》，以及由愛爾蘭童動畫《女孩的靈緹犬》。前者為《大娛樂家》金獎音樂團隊傾心製作，描述普林姆一家人剛搬進紐約新家，卻在浴缸發現一隻會唱歌的鱷魚，劇情緊張有趣、歌曲膾炙人口，十分適合家庭共賞。《女孩的靈緹犬》則敘述11歲的女孩瑪麗夢想成為世界一流的廚師的故事，劇情串聯起血脈相連的四代女性的愛與失落，如同一封寫給長大後自己的信，曾獲芝加哥國際兒童影展動畫首獎。
看更多 CTWANT 文章
砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴
其他人也在看
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 21
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 4
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 1 天前 ・ 64
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
【2026跨年】明星夫妻檔集體放閃！周杰倫、梁朝偉乖乖配合老婆拍照 網笑：家庭地位一秒懂
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 5 小時前 ・ 5
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 41
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 42
等了25年！《尋秦記》回憶殺威力驚人「15分鐘就一場」 女星驚呆：比公車還密集！
影迷期盼25年的神作《尋秦記》電影版，日前於香港維多利亞港舉行極具氣勢的首映典禮。監製兼主演古天樂率領原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名盛裝出席。現場除了「大王」林峯的死忠粉絲扮成兵馬俑力挺，動作大師洪金寶也罕見帶著三個兒子首度公開同台，為這場「史詩級回歸」增添超強氣場。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 4
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話