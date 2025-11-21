范冰冰降臨金馬？《地母》導演語帶玄機：明天給大家驚喜 稱8項入圍最想拿「影后」

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將在明（22）日登場，本次最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》入圍「金馬影后」，外界相當期待她能來台參與典禮。各獎項入圍者也在今日舉行的午宴分別受訪，其中同樣以《地母》入圍最佳導演的張吉安針對范冰冰是否會現身金馬，語帶玄機地表示：「明天會給大家驚喜」，並坦言在8項入圍中最想替她拿「最佳女主角獎」。

范冰冰有望來台參與第62屆金馬獎頒獎典禮。（圖／范冰冰IG、地母IG）

在訪問中，張吉安、陳玉勳、曹仕翰、李駿碩4位導演被問及最想拿的獎，張吉安直言最想拿「最佳女主角獎」，隨後被追問范冰冰本人會不會上台領獎，他給出微妙的回答：「明天會給大家驚喜」，引發外界猜測。

以11項入圍成為本屆金馬最大種子的《大濛》導演陳玉勳先前奪下「觀眾票選最佳影片獎」，笑稱滿意外拿到這個獎項，不過最想拿的還是「最佳劇情片獎」，「因為我們電影即將要上映，希望這個獎可以影響到一點票房」。

以《眾生相》入圍「原著劇本獎」的李駿碩過去曾以《濁水漂流》奪得「最佳改編劇本獎」，他期待這次能達成兩項劇本獎都拿過的紀錄，而《南方時光》的導演曹仕翰最想拿的獎也是最大獎「最佳劇情片獎」。

范冰冰和金馬獎緣分不淺，這已是她第三次入圍金馬獎，最初在第44屆以《心中有鬼》拿下「最佳女配角獎」，9年後則以《我不是潘金蓮》入圍「最佳女主角獎」，如今又過了9年，她以《地母》再度問鼎影后寶座，會否得獎並來台參加典禮成為眾人話題焦點。

