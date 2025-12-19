范冰冰鼻涕也有戲 導演誇「流得很夢幻」

《地母》導演張吉安（中）與演員許恩怡（右）、白潤音19日出席媒體茶敘。（陳俊吉攝）

范冰冰以《地母》拿下金馬獎最佳女主角獎，該片導演張吉安及演員許恩怡、白潤音19日受訪，對於范冰冰演戲時能控制鼻涕，張吉安表示，「她有問我鼻涕是要濃稠的嗎？我看到她鼻涕在那搖，看到傻了」；導演還分享，范冰冰曾特地向他父親學解降頭。

范冰冰向張吉安透露自己的「鼻涕」演技是瓊瑤調教過的，甚至在演完後還能立刻回神問：「這樣可以嗎？」張吉安說：「她鼻涕流得很夢幻，我都看傻了，很多臨演在現場也全看傻。」面對范冰冰的神演技，許恩怡坦言，有傳訊息問過對方該如何進入情緒，「結果她就說『多多感受人生呀』。」

廣告 廣告

談到與范冰冰合作，許恩怡表示，從沒有見過她很累的狀態，「她每天是最早開工最晚收工的人，有時候很晚、大家在睡覺，她還是很有精神」。張吉安補充：「她每天敷著面膜來，然後敷著面膜收工。」

張吉安說，金馬頒獎典禮的第2天，他跟范冰冰聊了1個多小時電話，她還在哭，「她跟我說她回了700多個訊息，很多演員都祝賀她，許多一線的大陸演員都替她開心」。