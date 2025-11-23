范冰冰《地母》封金馬影后！今晨嗑大閘蟹嗨喊「幸福到懵」 無法親臨頒獎典禮原因曝

范冰冰憑《地母》抱回金馬影后！今晨嗑大閘蟹嗨喊「有點幸福、有點懵」。圖／翻攝自范冰冰微博

第62屆金馬獎昨（22日）晚於台北流行音樂中心熱鬧登場，今年典禮以無主持人方式呈現，透過節目設計串聯過去、現在、未來三大篇章。范冰冰以《地母》奪下最佳女主角，因無法親臨現場改以電話連線致意，而的她工作室也發文祝賀，不過事後已刪文，引發關注。

范冰冰工作室發文祝賀又撤下

范冰冰工作室得知喜訊後，立刻在微博發文祝賀范冰冰，恭喜她以《地母》中「鳳音」一角獲得金馬影后，並形容角色「承載大地的堅韌與女性覺醒」，每一個眼神與肢體張力都展現對角色靈魂的深刻探索。不過，該貼文隨後即遭刪除。

范冰冰工作室微博發文全文。圖／翻攝自范冰冰工作室微博

6天前就取得簽證 因工作滿檔排不出時間

導演張吉安透露，范冰冰其實在6天前就取得來台工作簽證，但因工作行程排滿，調整至最後仍無法成行。他原本計畫在慶功宴與范冰冰視訊，但范冰冰因激動落淚、眼睛腫脹而婉拒鏡頭。范冰冰透過電話抑不住激動情緒，感謝各界祝福，還笑稱「很神奇，我不來的時候總是拿獎，來了反而沒得。」

通話期間，李安導演恰巧抵達慶功宴，兩人因此隔空交流。李安盛讚《地母》，並為張吉安與范冰冰感到高興，范冰冰則回以祝福，希望對方一切順利，直呼「我們要一起開心！」

范冰冰發文曬照 大嗑「大閘蟹」談得獎感言

對此，范冰冰今晨也分享近照與大閘蟹美食，透露剛回覆完600多則祝賀訊息，大啖3隻大閘蟹，笑稱「有點幸福、有點懵」。照片中她披長髮、眼睛微腫，但素顏狀態依舊亮眼。

范冰冰發文曬素顏照，大嗑「大閘蟹」談得獎感言。圖／翻攝自范冰冰微博

范冰冰東山再起 第62屆金馬獎封后成重要肯定

范冰冰過去曾在《還珠格格》、《武媚娘傳奇》等人氣戲劇中亮相，憑精湛表現廣為人知，7年前捲入「陰陽合約」風波淡出演藝圈，並遭重罰40億元，事業大受衝擊。此次在第62屆金馬獎封后，被視為其演技與復出努力的重要肯定。



