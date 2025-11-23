范冰冰《地母》導演曝「李安突現身」！親還原驚喜過程 嗨喊：太魔幻了

記者王培驊／台北報導

李安導演（中）表示，非常喜歡張吉安（右）導演的《地母》。（圖／翻攝自 張吉安Chong Keat Aun 臉 書）

中國女星范冰冰今年憑導演張吉安的電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，而《地母》導演張吉安在典禮後今（23）日發文，回顧金馬惜別酒會上一段「永生難忘的魔幻時刻」。他表示，金馬主席李屏賓突然帶著李安導演走到自己身後，開口就說：「我非常喜歡《地母》，你有空坐下來聊聊嗎？我想知道你是怎麼拍出來的。」讓他當場愣住。

李安導演在慶功宴上和張吉安導演大聊《地母》的拍攝過程。（圖／翻攝自張吉安Chong Keat Aun 臉書）

一小時後，李安換上便服現身慶功宴，不但與劇組一起視訊連線范冰冰，還細問張吉安如何發想劇本、怎麼重塑范冰冰形象、又如何將降頭民俗結合國族邊界議題。張吉安形容，那一刻自己激動到說不出話，「李導從《南巫》一路看我到《地母》，還叮嚀我要堅持自己的敘事風格。」他感謝金馬的肯定，也透露下一站最大挑戰，是讓《地母》回到馬來西亞闖電檢。

李安導演在惜別酒會上和張吉安導演大聊《地母》的拍攝過程。（圖／翻攝自張吉安Chong Keat Aun 臉書）

張吉安也感性地說，能用《地母》陪一位女演員重新出發，是當導演最大的福氣，「恭喜范冰冰，第 62 屆金馬獎最佳女主角。」范冰冰因 2018 年逃漏稅事件背負 8.8 億人民幣罰款後，被封殺多年、全面消失在中國演藝圈，如今以《地母》奪后，被視為她重啟演藝生命的重要時刻。典禮後台設有視訊簽收金馬獎座，范冰冰透過連線一邊簽收、一邊哭成淚人，李安也特別親自打電話祝賀。

范冰冰奪影后哭成淚人。（圖／金馬獎官方攝影 李開明提供）

張吉安導演發文祝賀范冰冰。（圖／翻攝自張吉安Chong Keat Aun 臉書）

然而在中國網路上，相關訊息卻如同「蒸發」。微博、小紅書熱搜完全沒有她的名字，粉絲的討論貼文陸續被移除，形成一片「全網靜音」。范冰冰工作室昨晚發出的「恭喜獲得寶島最佳女主角」貼文，也迅速遭撤下；范冰冰本人凌晨分享「回覆 600 多則留言，啃完三隻大閘蟹」的貼文，同樣神秘下架。外界多半認為，范冰冰在中國的解封之路仍相當漫長。

