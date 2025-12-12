范冰冰《地母》脫胎換骨 每天清晨赤腳種田2小時！全身土、渾身傷也堅不放棄

餵牛、清牛屎、幫牛洗澡…范冰冰與3頭黑牛培養了相當的感情。（張吉安提供）

馬來西亞導演張吉安憑藉新作《地母》（Mother Bhumi）三度叩關金馬，不僅帶來了他擅長的東南亞鄉土魔幻，更幫助中國大陸女星范冰冰圓夢，成為金馬影后。兩人在半年裡時常談心，談她過去七年經歷的傷與決心，這一切都讓張吉安感受到這位女演員渴求「重新開始」的強大執念。

與范冰冰合作3年、長達半年的魔鬼特訓歷程，張吉安坦言，合作初期心中滿是疑慮，深怕范冰冰過於耀眼的「明星光環」會與電影的鄉野氣息格格不入。當初范冰冰主動「三顧茅廬」想合作，在電影殺青後也不吝承認「是我找導演」，完全放下曾是叱吒大明星的身段，他從未想過，一部電影竟能承載如此深的願望，這份真誠與主動徹底打動了他，也讓整個劇組看見了范冰冰的「脫胎換骨」。

張吉安要范冰冰早上6點半就赤腳下田，插秧2小時，一開始她摔得滿身是傷，3個月後插秧動作已相當標準。（翻攝張吉安提供影片）

為了摧毀范冰冰的明星光環，張吉安提出了最苛刻的要求：范冰冰被送往馬來西亞鄉下，租下一畝田，規定她3週時間，每天清晨6點半必須赤腳下田插秧2個小時。田裡都是黏呼呼的爛泥，還有水蛭、蟲子等生物，范冰冰一踩進田走路就摔跤，直到第3天，渾身是傷、腳被稻梗割破的范冰冰在田裡狼狽翻滾時，張吉安忍不住問：「妳真的非得要這個角色不可嗎？」她抬頭，只說了一句：「我想重新來過。」

騎著舊機車跑在狹窄的田埂上，原本是替身的工作，但范冰冰要求全部自己來。（海鵬提供）

張吉安回憶，他一直思索這句話的含義，便追問「何謂重新來過？」范冰冰坦言：「她大概將近7年沒拍戲，然後她想讓大家看到她可以重新站起來，重新再來過。」這番話，讓張吉安感受到她心底最柔軟的那一刻，也改變了他原本的疑慮。他對監製說：「好吧，我們就一起冒險，一起合作。」

不僅如此，范冰冰在殺青記者會上，還主動向媒體澄清：「不是張吉安找我，是我找導演。」這讓張吉安對她放下身段、主動尋求機會的個性大為佩服，直言她完全不忌諱人家怎麼看她，讓大家看到「演員也可以自動自發去找適合她、主動的事情。」

