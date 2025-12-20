范冰冰《地母》連流鼻涕都能精準掌控 八個月「對牛談情」讓水牛撒嬌入戲

《地母》導演張吉安（中）與演員白潤音（左）、許恩怡昨出席媒體茶敘。（圖／海鵬提供）

金馬影后范冰冰最新代表作《地母》於昨（19日）全台正式上映，導演張吉安、主演許恩怡、白潤音出席媒體茶敘，分享拍攝期間的幕後趣事。張吉安透露范冰冰連流淚、流鼻涕的時機與濃度都能精準掌控，一拍完還會帶著鼻涕詢問「這條可以嗎？」，讓導演忍不住讚嘆「太唯美了」。堪稱「教科書式」的哭戲演技也讓全場驚呼，奪得金馬影后實至名歸。

《地母》描述范冰冰飾演的農婦「鳳音」白天下田務農、晚上幫鄰居解降頭，卻因為一頭消失的水牛，讓她決定直面喪夫之痛，化解仇恨、為一雙兒女尋找解脫！聊到拍攝幕後，范冰冰的敬業精神讓三人印象深刻。許恩怡讚嘆到她「永遠都不累」，即使拍到深夜仍精神奕奕，更透露范冰冰每天上工必敷面膜，還自製「營養果汁」補充體力，甚至讓導演試喝，充滿驚喜的味道讓他笑稱「這感覺不是人吃的！」張吉安也透露，自己在金馬獎頒獎典禮當天敷了范冰冰送的面膜後就連奪三座金馬，被笑稱有幸運加持。

范冰冰在《地母》中與水牛朝夕相處格外有默契。（圖／翻攝自張吉安臉書）

在《地母》中飾演叛逆女兒的許恩怡，分享一場與水牛「阿中」對話的難忘經驗，直呼對方靈性十足「牠真的聽得懂馬來文」。張吉安補充，劇組曾安排三頭水牛試鏡，讓牠們聞嗅范冰冰的衣服，看誰最親近她，最終由「阿中」脫穎而出：「牠不只入戲，還會跟范冰冰撒嬌。」為了培養默契，范冰冰更花了長達八個月與水牛相處，被笑稱是「對牛談情」的最佳示範。

在拍攝《地母》過程中，范冰冰（前排中）的敬業態度讓演員及工作人員佩服。（圖／海鵬提供）

談到向影后取經，許恩怡透露曾請教范冰冰如何快速進入情緒，對方只淡淡說了一句「多多感受、體驗生活」簡單一句話卻展現深厚表演底蘊。許恩怡也分享自己的儀式感，每拍完一部戲都會留下一件角色的紀念物，這次選擇帶走角色「阿雯」的校服名牌；白潤音則笑說，現在書包上仍掛著范冰冰親手寫的平安符，成了隨身幸運物。

范冰冰在《地母》中飾演農婦「鳳音」，白天下田務農、晚上幫鄰居解降頭。（圖／海鵬提供）

值得一提的是，金馬影后楊貴媚日前出席《地母》首映會，更在臉書推薦直呼電影「很有重量」，後勁強大到直呼「有些畫面看戲時我沒哭，但走出戲院卻ㄧ直跟著我」。張吉安也坦言首映會見到陳珊妮時非常開心，提到陳珊妮主演新劇開播，直呼「有私心非常想合作」，再延伸張吉安宇宙。《地母》不僅讓范冰冰奪下首座金馬影后，也榮獲最佳攝影、最佳原創電影歌曲等大獎，成為本屆金馬大贏家之一，也為影壇寫下歷史性的新頁。《地母》已於19日起全台上映。

導演張吉安（中）開玩笑說因為敷了范冰冰給的面膜有加持才連奪三座金馬獎。（圖／海鵬提供）

