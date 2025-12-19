范冰冰「教科書式」哭戲超唯美 面膜成《地母》幸運物抱金馬

【緯來新聞網】金馬影后范冰冰代表作《地母》今起全台上映，導演張吉安、演員許恩怡、白潤音出席茶敘，分享拍攝期間的幕後趣事。聊到拍攝幕後，范冰冰的敬業精神讓三人印象深刻。許恩怡讚嘆到她「永遠都不累」，即使拍到深夜仍精神奕奕，更透露范冰冰每天上工必敷面膜，還自製「營養果汁」補充體力，甚至讓導演試喝，充滿驚喜的味道讓他笑稱「這感覺不是人吃的！」

《地母》導演張吉安、演員許恩怡、白潤音都對范冰冰的敬業精神直呼敬佩。（圖／海鵬提供）

張吉安也透露，自己在金馬獎頒獎典禮當天敷了范冰冰送的面膜後就連奪三座金馬，被笑稱有幸運加持。值得一提的是，張吉安透露范冰冰連流淚、流鼻涕的時機與濃度都能精準掌控，一拍完還會帶著鼻涕詢問「這條可以嗎？」，讓導演忍不住讚嘆「太唯美了」。堪稱「教科書式」的哭戲演技也讓全場驚呼，奪得金馬影后實至名歸。

《地母》導演張吉安稱讚范冰冰連流淚、流鼻涕的時機與濃度都精準掌握。（圖／海鵬提供）

在《地母》中飾演叛逆女兒的許恩怡，分享一場與水牛「阿中」對話的難忘經驗，直呼對方靈性十足「牠真的聽得懂馬來文」。張吉安補充，劇組曾安排三頭水牛試鏡，讓牠們聞嗅范冰冰的衣服，看誰最親近她，最終由「阿中」脫穎而出：「牠不只入戲，還會跟范冰冰撒嬌。」為了培養默契，范冰冰更花了長達八個月與水牛相處，被笑稱是「對牛談情」的最佳示範。

范冰冰以《地母》抱回金馬影后。（圖／海鵬提供）

談到向影后取經，許恩怡透露曾請教范冰冰如何快速進入情緒，對方只淡淡說了一句「多多感受、體驗生活」，簡單一句話卻展現深厚表演底蘊。許恩怡也分享自己的儀式感，每拍完一部戲都會留下一件角色的紀念物，這次選擇帶走角色「阿雯」的校服名牌；白潤音則笑說，現在書包上仍掛著范冰冰親手寫的平安符，成了隨身幸運物。張吉安也笑稱在金馬惜別酒會上，林柏宏曾對他說你也可以摧毀我的臉」令現場笑聲不斷。

