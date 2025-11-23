范冰冰「爆哭畫面」首曝光！後台視訊領獎哽咽到說不出話

范冰冰憑藉《地母》奪下金馬獎最佳女主角獎。（圖／蘇蔓攝、海鵬提供）

第62屆金馬獎於昨(22)晚圓滿落幕，最佳女主角獎由《地母》女主角范冰冰奪下，但她卻因為有拍攝行程無法抵台，不過在典禮上還是以最特別的方式「遠端領獎」。導演張吉安代為上台領取影后獎座，並立即拿起手機與她視訊連線，讓金馬現場與螢幕另一端的她同步分享封后喜悅。范冰冰得知得獎當下情緒激動，哭到說不出話，只能邊哽咽邊道謝，這段真情流露讓全場觀眾動容。

典禮結束後，金馬獎也在Threads上公開後台花絮。畫面中，張吉安拿著獎座對著手機開玩笑說：「我幫妳領回呀，好嗎？我拍一張給妳看，來看妳的名子有寫錯嗎？第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰《地母》，是妳的名子沒錯吧，沒錯我就簽收了！」幽默語氣搭配范冰冰隔著螢幕哭得滿臉通紅的模樣，形成強烈反差，成為當晚最溫暖的幕後時刻。

當晚領獎時，范冰冰透過視訊中再次向金馬獎與導演致謝，並回憶導演曾問她是否願意為角色「摧毀外貌」，她毫不猶豫答應，強調：「范冰冰奉陪到底。」《地母》劇組舉行慶功宴時，張吉安再次解釋范冰冰缺席的原因。他透露劇組在六天前就已取得簽證，「但她的工作已經定下來，我們一直在調整，她因為拍攝無法離開，所以她在拍攝現場跟我電話連線」他也打趣說，視訊時范冰冰哭太慘，「眼睛腫到不成人形。」范冰冰也在電話中坦言心情激動到難以入睡，加上收到超過650則恭喜訊息要回覆。

慶功宴期間還發生一段驚喜插曲，大導演李安親自到場祝賀劇組。張吉安因此臨時把電話遞給范冰冰，促成兩人難得的「遠端會面」。范冰冰激動向李安表白：「我非常喜歡你的電影。」李安則溫暖回應張吉安和范冰冰高興。

