范冰冰、黃秋生慘「被消失」！4電影遭金像獎取消資格 最大贏家竟是她
記者王培驊／綜合報導
香港電影金像獎近日正式展開首輪投票，卻意外掀起巨大爭議。多達4部已完成上映、原本被視為具備參賽資格的電影，竟在名單中「直接消失」，確定遭到取消資格（DQ）。這波異動不僅衝擊入圍局勢，也被外界點名，最大受益者恐怕正是原本就被視為影后大熱門的章子怡。
此次「被消失」的4部作品，包括金馬影帝黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》，游學修主演的《送院途中》，以及范冰冰主演、並助她拿下金馬影后的《地母》。其中，《地母》原本被視為有望再替范冰冰叩關影后寶座，如今資格遭取消，也讓影后戰局出現明顯變化。
港媒分析指出，隨著范冰冰出局，原本就聲勢不低的章子怡，被認為在競逐影后上「少了一個關鍵對手」，勝算因此進一步提高，被視為這起風波中的最大受益人。不過這4部作品的資格問題來得相當突然，根據港媒披露，去年10月金像獎內部會議中流傳的上映電影參考名單，仍可見《不赦之罪》與《送院途中》在列，相關會議紀錄也未提及將刪除或取消資格，卻在首輪投票啟動前，被以「不符合資格」為由悄然移除，讓業界一片譁然。
有電影圈人士私下指出，香港電影金像獎近年在運作與資金上承受不小壓力，典禮主要依賴政府資源支持，對於作品背景與相關立場的審查標準，恐怕比過往更加謹慎，也因此引發外界對「政治因素介入」的諸多揣測。
對於自己主演的兩部作品遭到取消資格，黃秋生本人態度相當冷靜。他受訪時直言：「不關我的事啦，喜歡怎麼樣就怎麼樣。」更語帶感慨表示，自己現在是「藝術家，不是藝人」，甚至半開玩笑地說：「以後想看我的戲，可能要去外國看。」一番話被解讀為淡然中帶著無奈與諷刺。
《不赦之罪》導演林善與譚善揚同樣對結果感到錯愕。譚善揚坦言，消息來得太突然，至今仍未被正式告知具體原因，目前只能持續了解內情。事件曝光後，也在香港影迷圈與社群平台引發熱烈討論，不少人直言「完全看不懂標準」，更質疑金像獎的專業性與公信力是否已大不如前。
另一方面，本屆影帝戰線仍相當激烈。《風林火山》集結金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂4位影帝級卡司一同報名，其中金城武被不少影評人看好具備突圍實力；此外，《尋秦記》的林峯、《金童》的張繼聰，以及《贖夢》的張家輝，也都被視為潛在黑馬。截至目前為止，香港電影金像獎主辦單位仍未針對資格爭議作出正式回應，4部作品「被消失」的真正原因，也仍有待釐清。隨著首輪投票啟動，這場風波恐怕仍將持續延燒。
