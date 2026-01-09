范冰冰「44歲真面目」曝光 遭疑「猛料縮水」大消風！

娛樂中心／江姿儀報導



44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象。她拋下明星光環，憑藉精湛演技，出演新作《地母》，最終奪下第62屆金馬影后。目前她將事業重心轉往海外，近期她在新加坡出席公開活動，不過遭網友質疑1處身形「大消風」，意外引發熱議。





范冰冰0濾鏡洩「44歲真實狀態」 遭疑「猛料大消風」網反駁：沒縮水！

范冰冰一襲香檳粉水鑽晚禮服現身新加坡，展現白皙香肩、美背，在「0濾鏡」下肌膚狀態仍完美。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）

范冰冰過去曾是「紅毯女王」，不是穿戴價值3億的珠寶走紅毯，就是盛裝亮相吸引眾人目光，因此她公開露面的造型一直是外界關注焦點。近日她現身新加坡，受邀參加品牌活動，她如以往換上絕美穿搭登場。只見她一襲香檳粉晚禮服，展現白皙香肩、美背，鑲滿水鑽的裙身在燈光下閃耀，格紋薄紗裙襬隨步伐飄逸，搭配浪漫長捲髮，宛如甜美公主。她畫上精緻妝容，露出滿分笑容，明媚自信立刻顯露出來，散發強大氣場與無敵魅力。

范冰冰0濾鏡洩「44歲真實狀態」 遭疑「猛料大消風」網反駁：沒縮水！

現場畫面流出，范冰冰疑似變瘦，遭網友質疑傲人身材「縮水」。（圖／翻攝自范冰冰微博、小紅書）

現場畫面流出，保養得宜的范冰冰在沒有濾鏡的情況下，依舊氣色紅潤、臉蛋飽滿透亮，肌膚狀態完美。美照曝光，網友大讚「逤月痕跡在哪裡啊，真凍齡！」、「感覺一點沒老，太厲害了」、「最近又回春了」。不過眼尖網友驚見范冰冰疑似變瘦，體態與過去相比明顯有差，還質疑傲人身材也一起「縮水」，但不少網友出面反駁此說「沒縮水！」。





