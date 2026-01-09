范冰冰0濾鏡還是美翻！露肩禮服辣洩好身材...卻遭疑美胸「消風」

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星范冰冰一度因為逃漏稅而遭到中國封殺七年，不過近來在電影《地母》有絕佳表現，更風光奪下第62屆金馬獎殊榮。日前，范冰冰以一套碎鑽露肩禮服出席活動，雖然氣場逼人，但卻有網友質疑范冰冰是不是「上圍縮水」。

從曝光的畫面可以看到，范冰冰當天放下一頭長髮，身上的禮服鑲滿鑽石，展現霸氣的一面，尤其辣露香肩的造型，看起來格外性感，瞬間吸引許多在場民眾的目光，面對粉絲，范冰冰也熱情一一打招呼。

然而，范冰冰即使沒有濾鏡的加持，她的肌膚狀態依舊好到看不見任何瑕疵，顯見保養有佳，「感覺一點沒老，太厲害了」、「最近又回春了」。

另外有網友發現范冰冰似乎變得比以往更加苗條，但也質疑瘦身的同時，上圍是不是跟著「縮水」，對此，有網友跳出來表示「本來就沒那麼大」，認為她能夠保持這種狀態，已經很厲害。

范冰冰遭疑美胸縮水。（圖／翻攝自小紅書）

