范冰冰Threads嗨吻金馬獎！「同篇貼文發微博」獎盃直接消失了

娛樂中心／黃韻璇報導

范冰冰（右起）、丹斯里陳志遠、導演張吉安。（圖／翻攝自張吉安 Chong Keat Aun 臉書）

第62屆金馬獎影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過事後范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，微博熱搜上完全看不到，主流媒體也完全沒有報導。時隔一個多月，這座「遲來的金馬」，近日終於正式交到影后本人手中，范冰冰也在Threads發出與獎盃的合照，然而同一篇貼文到了微博，金馬獎的獎盃直接消失。

范冰冰終於拿到金馬獎的獎盃。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

范冰冰近日飛抵馬來西亞吉隆坡，與《地母》導演張吉安再度相聚。電影聯合出品人之一、馬來西亞知名企業家丹斯里陳志遠特別在自宅設宴，為劇組補辦一場溫馨又隆重的慶功聚會，也讓這場象徵性的「頒獎儀式」順利完成。看到金燦燦、份量十足的獎座，陳志遠當場幽默笑說，明年馬年還沒到，「金馬」卻先到府上拜年，是個好兆頭，讓現場氣氛笑聲不斷。

范冰冰終於拿到金馬獎的獎盃。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

終於領到金馬獎獎盃後，范冰冰12月31日在Threads發文，「2025，我交的作業！2026，踏馬而來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油！」並放上多張與金馬獎盃的合照，親吻獎盃、把獎盃舉頭頂、捧在手心等，看得出來相當開心。

同樣的貼文，在微博金馬獎獎盃直接消失。（圖／翻攝自范冰冰微博）

然而到了微博，范冰冰同樣在貼文中寫道，「2025，我交了自己滿意的作業！ 2026踏馬來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油」，不過卻只剩下6張自拍照，金馬獎的獎盃直接消失。

