范國宸不行使FA 續留富邦悍將

記者張翔程／臺北報導

范國宸季後取得自由球員（FA）資格，富邦悍將球團今（7）日宣布，已與范國宸達合約共識；范國宸則表示，感受到球團重視與肯定，決定續留富邦悍將拚戰。

范國宸2017年選秀會加入富邦悍將，近年成為球隊中心打線的重要一員，也曾擔任2年隊長，2022年、2023年連續2年拿下一壘手金手套及最佳九人一壘手雙料大獎，今年球季出賽100場，敲出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率4成53，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳。

今年季後范國宸取得自由球員資格，悍將球團也隨即與范國宸積極洽談合約，雙方洽談順利融洽，已經達成合約共識，相關合約細節，則待日後確認後一併對外公布。

悍將球團表示，范國宸是球隊重要的中生代球員，在球場上帶領年輕球員們一同拚戰，也展現穩定的打擊火力，也期盼透過這份新合約，讓范國宸持續成為團隊的中流砥柱，無論在場上表現或隊友之間都能發揮影響力，與球隊攜手邁向新賽季的更高目標。

富邦悍將與范國宸達成合約共識。（富邦悍將球團提供）