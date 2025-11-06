范姜不是軟爛男！網揭他「唯獨做錯1件事」虧慘：沒想到有天男人也適用

娛樂中心／李紹宏報導

粿粿和范姜彥豐婚變成為關注焦點，事後粿粿更在道歉影片中把范姜定位成「吃軟飯男」，引起網友撻伐。但其實，范姜彥豐曾是知名模特兒公司凱渥的第一男模，甚至當過金馬獎遞獎大使；近日凱渥前員工也透露，其實是因為粿粿堅持共同經營演藝工作，范姜才狠下心離職，讓網友替他感到不捨，除了撻伐粿粿，更有網友點出關鍵，「男人千萬不要為了婚姻放棄工作」！

粿粿把范姜塑造成軟爛男，被網友嗆爆，連范姜前經紀公司凱渥的前員工都看不下去。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿在道歉聲明中表示，房貸和家用幾乎都是她負責，就連和家人的業配工作，范姜彥豐都說要分錢，把范姜彥豐塑造成吃軟飯男；根據《鏡周刊》報導，范姜前經紀公司凱渥內部知情人士實在看不下去，強調明明是粿粿堅持要夫妻一同經營演藝工作，男方才會不繼續續約，認為女方「實在是很沒水準。」

廣告 廣告

范姜指控妻子粿粿婚內出軌王子，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

對此，網友也替范姜無端被潑髒水感到不捨，發文表示「范姜為了粿粿辭掉穩定的模特兒工作，另一半外遇還怪你吃軟飯，這真的是一個很可怕的婚姻鬼故事。」

網友直言，范姜不該為了婚姻放棄工作，換來悲慘結果。（圖／翻攝自范姜IG）

文章一出，引來破46萬人次瀏覽、3萬網友按讚，不少人點出關鍵，直呼男人真的不要為了婚姻放棄工作，「他從不是沒能力賺錢，只是他更享受陪伴女兒成長的時間，他一直就是為了這個家，好笑吧」、「要他辭掉工作，他才放棄在模特兒圈繼續發光發熱，結果變成都在配合她，最後還要被她戴綠帽+嫌吃軟飯，真慘」、「應該說男女都不要為了另一半而放棄自己的事業，家庭主夫或家庭主婦在家裡是最沒有地位」、「這不就是女生常說的，不要為了家庭放棄工作，想不到有一天連男生也適用」。

更多三立新聞網報導

郭台銘母親享嵩壽！靠「標會金」助兒打造鴻海帝國 金額曝：珍貴無比

派翠克和「泰國辣神仙」超絕撞臉照曝光 網喊別鬧了：跑去當班底？

還想選市長？反年改會議謝龍介「公然睡翻照」曝光 周軒開酸：令人動容

飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬

