范姜出大絕「還原出軌時間線」！嘆「這些」全買了：留口德
娛樂中心／徐詩詠報導
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿與藝人王子，日前遭男星范姜彥豐控訴偷吃。雙方彼此在社群上貼出說明影片公開互撕。在粿粿發出17分鐘的影片後，范姜彥豐今（1）日稍早二度回文，列出出軌時間線，更坦言自己該買的精品、單眼與電腦等貴重物品都買了，點出女方從美國回來直接開口離婚，更要粿粿在夫妻緣分盡的情況下，至少留點口德。
針對粿粿影片，范姜彥豐發文指出：「看完了17分鐘的回應？基本上如所料，惡意抹黑、避重就輕。這邊迅速回應一下，也想好言相勸，夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿。面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」他在圖卡說明中指出：「女方鋪天蓋地的謊言與誇示，以及惡意醜化。對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外。」他說，三年婚姻中自己不曾否認過彼此的努力，因此並未在10月29日聲明中提及夫妻間的日常私怨。畢竟如果一方只是一昧用謊言和誇示掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點──「婚姻出軌」。
范姜彥峰回應女方影片。（圖／翻攝范姜彥豐、粿粿IG ）
范姜彥豐續指，女方懷胎十月辛苦，自己心疼但無法分擔。在經濟沒有餘裕的情況下，他承諾生產相關支出全由男方負擔。後續因保險支付全額生產費用，意外省下開銷。當時自己為了感謝女方辛勞，將心意轉化為其他形式，帶太太去買精品包、單眼相機、電腦等，希望能盡力慰勞太太生產的辛苦。他指出，上述費用卻被女方形容成「生產費用都是自己處理的」，令他無奈。
范姜彥豐指出，自己在粿粿產後有送不少精品，單眼與電腦等貴重物品，卻被說成毫無負擔。（圖／翻攝范姜彥豐、粿粿IG ）
最後他也呼籲女方勿誤導出軌時間線，表示從美國回來後女方首次提離婚，自己尋求婚姻諮商，女方則說若要挽留婚姻，必須簽婚前協議。最後發現出軌證據後，自己心死，才停止挽留、開始協商。范姜彥豐強調，並非如粿粿所說，是在協商離婚後才與邱勝翊（王子）先生「毀了這個家」。
范姜彥豐列出粿粿出軌時間線。（圖／翻攝范姜彥豐、粿粿IG ）
