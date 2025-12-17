范姜又恩出事了！「3罪狀踩線」惹怒經紀公司 遭解約慘況曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

范姜又恩惹惱經紀公司，慘遭解約。（圖／翻攝自臉書）

女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過近日公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。

「好言娛樂」在聲明中提及范姜又恩3行為違約，首先表示她未經公司同意私接工作，影響公司形象，其二是范姜又恩曾報名啦啦隊徵選，不過此行為並未經過公司同意，公司也表明范姜又恩因個人誠信，與他人有爭執，造成公司名譽受損。

「好言娛樂」透露已經針對范姜又恩行為做過多次勸導，不過對方仍未改善，因此決定終止雙方合約且保留法律追訴權，消息曝光之後，立刻掀起網友的討論，提到范姜又恩如今遭到公司解約，恐怕會影響未來在演藝圈的發展。

好言娛樂發出聲明。（圖／翻攝自臉書）

