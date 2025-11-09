范姜彥豐上直播1舉動NG！陶晶瑩見狀傻眼 他評：形象扣分

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐與妻子粿粿婚變話題持續受到關注。日前范姜彥豐登上天后闆妹的直播，更在現場品嚐「小王秘蜜粿果綠」的飲料，此舉也引發外界討論，其中陶晶瑩不認同范姜彥豐的行動，資深媒體人也表示，這對范姜彥豐的形象是扣分的。

陶晶瑩在自己主持的電台節目《桃色星聞》聊到范姜彥豐和粿粿婚變話題。過程中，她提到范姜彥豐上天后闆妹直播，喝「小王秘蜜粿果綠」飲料一事，她坦言當下看到有些傻眼，而資深媒體人吳小帽也表示，他自己與友人討論後認為，此事對范姜彥豐非常扣分，「好感度瞬間下滑，因為本來認為你是受害者，怎麼會拿老婆外遇這件事情來消費自己、消費老婆。」但他也推測，天后闆妹或許沒有提前告知，范姜彥豐面對突發狀況不得已才配合。對此，當時直播後，天后闆妹已澄清，事前有詢問過范姜彥豐，並經過對方同意。

廣告 廣告

由於過去演藝圈只要藝人深陷於風波中，大多都不會公開露面，因此陶晶瑩對於范姜彥豐上直播一事也感到疑惑，但吳小帽認為，可能是新舊媒體時代面對事情的差別，由於天后闆妹的直播收看人數高，可以讓范姜彥豐在高流量的場合說出自己的心聲，「他去上了，有很高的流量，可以讓他講想要講的話。」





更多FTNN新聞網報導

范姜彥豐婚變後首現身！暴瘦11公斤 直播上喝「粿王飲料」

粿粿、范姜彥豐婚變隔空互撕 律師斥：再發影片法律上越不利

粿粿家人不忍發聲了！開嗆范姜彥豐「不主外不主內還愛計較」：妹恭喜解脫了

